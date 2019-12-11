***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.12.2019 18:47
***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, Emiliano Zapata markası ile A ve A+ segmenti müşteriye hitap etmektedir. Bu dönemde dünya ekonomilerinin yavaşlaması, ticaret savaşları belirsizliği vb. nedenlerle dünya ticaret hacmi daralmakta, hane halklarının alım gücü zayıflamaktadır. Önümüzdeki dönemde de bir süre bu trendin sürmesi beklenmektedir.
Bu nedenle Şirketimiz B ve B+ segmenti müşteriye, kendi üretimiyle hitap edebilmek ve pazar payını artırabilmek amacıyla, yine kendi tescilli markası olan ‘'Rick Jarmon'' ile yeni kreasyon oluşturmaya ve talep halinde üretim yapmaya, 11.12.2019 tarih 2019/43 numaralı Yönetim Kurulu toplantısanda karar verilmiştir.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803101
BIST
18:05107.922
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -89,77
|Açılış
|: 108.031
|
|Önceki Kapanış
|: 108.011
|
108.218
En Düşük
107.465
18:055,8106
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0048
|Açılış
|: 5,8110
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8030
|
5,8188
En Düşük
5,7958
18:056,4566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0124
|Açılış
|: 6,4410
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4250
|
6,4566
En Düşük
6,4280
18:05274,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 1,19
|Açılış
|: 274,62
|
|Önceki Kapanış
|: 273,43
|
275,22
En Düşük
272,72
BIST En Aktif Hisseler
|AKFGY
|3,78
|18.929.796
|% 20,00
|
|PRKAB
|2,71
|27.247.500
|% 19,91
|
|ETYAT
|1,40
|22.982.567
|% 14,75
|
|MAALT
|60,65
|28.570.799
|% 13,36
|
|PSDTC
|8,32
|11.423.302
|% 12,89
|
|SMART
|6,99
|6.943.766
|% -18,25
|
|FORMT
|4,40
|58.771
|% -14,89
|
|RTALB
|2,37
|23.109.315
|% -9,89
|
|UZERB
|2,66
|127.290
|% -9,83
|
|DIRIT
|0,94
|185.258
|% -9,62
|
|THYAO
|13,59
|772.741.203
|% -0,88
|
|VESTL
|12,96
|455.293.823
|% 6,67
|
|PETKM
|3,59
|418.625.775
|% 0,84
|
|PGSUS
|81,70
|345.156.954
|% 4,34
|
|ASELS
|19,13
|291.165.143
|% -1,09
|
|PETKM
|3,59
|418.625.775
|% 0,84
|
|EKGYO
|1,48
|168.821.222
|% -1,99
|
|KARSN
|1,54
|141.487.727
|% 3,36
|
|ODAS
|2,13
|160.748.950
|% 2,90
|
|ISFIN
|3,16
|218.273.638
|% 0,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6301
|7,6683
|% -0,06
|
|Frank
|5,8687
|5,9041
|% -0,12
|
|Riyal
|1,5436
|1,5514
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.471
|1.471
|6,39
|
|Altın Gr.
|275
|275
|1,17
|
|Cumhuriyet
|1.816
|1.844
|0,00
|
|Tam
|1.809
|1.854
|1,37
|
|Yarım
|874
|897
|0,67
|
|Çeyrek
|438
|448
|0,33
|
|Gümüş.Ons
|16,80
|16,82
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,14
|0,02
|
|B. Petrol
|63,56
|63,56
|-0,78
|