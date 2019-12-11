***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, Emiliano Zapata markası ile A ve A+ segmenti müşteriye hitap etmektedir. Bu dönemde dünya ekonomilerinin yavaşlaması, ticaret savaşları belirsizliği vb. nedenlerle dünya ticaret hacmi daralmakta, hane halklarının alım gücü zayıflamaktadır. Önümüzdeki dönemde de bir süre bu trendin sürmesi beklenmektedir.Bu nedenle Şirketimiz B ve B+ segmenti müşteriye, kendi üretimiyle hitap edebilmek ve pazar payını artırabilmek amacıyla, yine kendi tescilli markası olan ‘'Rick Jarmon'' ile yeni kreasyon oluşturmaya ve talep halinde üretim yapmaya, 11.12.2019 tarih 2019/43 numaralı Yönetim Kurulu toplantısanda karar verilmiştir.Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803101BIST