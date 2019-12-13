***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKayıtlı sermayesi 75.000.00TL olan Şirketimiz, 27-28/06/2019 tarihinde 2,66 TL birim fiyat ile halka arz edilmiş olup, 04/07/2019 tarihinde BİST Ana Pazar'ında işlem görmeye başlamıştır. Halka arz edilen 11.000.000 TL nominal değerli payların %25'ne takabül eden 2.750.000 TL nominal değerli paylar, Sermaye Piyasası Kurulu 'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği kapsamında satışa hazır hale getirilmiştir. Bu tebiliğin 10.maddesi uyarınca 03/12/2019 tarihi itibariyle satışa hazır bekletilen paylar, 3,331 TL satış ortalaması ile Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satılmıştırSatışa hazır halde bekletilen payların halka arz işlemlerinin sonucunda, Şirket sermayesi fiili olarak 25.000.000 TL'den, 2.750.000 TL nominal değerle artarak 27.750.000 TL ulaşmıştır.Bu çerçevede, Yönetim Kurulumuz toplanarak, sermaye artırımı ve halka arz işlemleri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve SPK'nın ilgili tebliğlerinde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak tamamlandığından, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesine ilişkin ekli tadil metninin onaylanması için SPK'ya başvurulmasına,SPK'nın uygun görüşünün alınmasını müteakip sermaye artırım işleminin genel kurul kararı aranmaksızın 10 gün içinde İstanbul Ticaret Odası nezdinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi nezdinde ilan edilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803480BIST