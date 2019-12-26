***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.12.2019 18:36
***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
10.05.2019 tarih ve 2019/24 sayılı Yönetim Kurulu kararınca Ücretlendirme Komitesi görevini, Kurumsal Yönetim Komitesi üstlenmiştir. Bu bağlamda Komitemizce yapılan değerlendirme neticesinde Derlüks Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları'nda,
1 Ana Şirket Derlüks Deri'de, sektör genel temayülü nedeniyle her yılın 8. ayında ücret zammı yapılmaktadır. 2019 yılı 8. Ayında ortalama %13 zam yapılmıştır. 2020 yılında da 8. Ayda zam yapılması planlanmaktadır. Bu zammın, TÜFE+1 puan refah payı oranında olması düşünülmektedir.
2 Bağlı ortaklık Boran Meşrubat'ta her yılın 1. ayında ücret zammı yapılmaktadır. 2019 yılı 1. Ayında ortalama %13 zam yapılmıştır. 2020 yılında da 1. Ayda zam yapılması planlanmaktadır. Bu zammın, TÜFE+1 puan refah payı oranında olması düşünülmektedir.
3 Ortalama zam oranlarının yanında personel bazında performans da göz önünde bulundurulacaktır.
4 Haftalık mesai, 45 saattir. Bu saatin üstünde çalışan personel %50 zamlı mesai ücreti alacaktır. Yıllık 270 saat fazla mesai aşılamayacaktır.
5 Derlüks Deri'de personel öğlenleri ücretsiz olarak yemek yiyecektir. Boran Meşrubat'ta öğle yemekleri için ‘'yemek kartı'' tahsisatı yapılacaktır.
6 İcracı olmayan yönetim kurulu üyeleri ücret almayacaktır. Diğer yönetim kurulu üyelerine ortalama zam oranında huzur hakkı artışı yapılacaktır.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805431
BIST