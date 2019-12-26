***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar10.05.2019 tarih ve 2019/24 sayılı Yönetim Kurulu kararınca Ücretlendirme Komitesi görevini, Kurumsal Yönetim Komitesi üstlenmiştir. Bu bağlamda Komitemizce yapılan değerlendirme neticesinde Derlüks Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları'nda,1 Ana Şirket Derlüks Deri'de, sektör genel temayülü nedeniyle her yılın 8. ayında ücret zammı yapılmaktadır. 2019 yılı 8. Ayında ortalama %13 zam yapılmıştır. 2020 yılında da 8. Ayda zam yapılması planlanmaktadır. Bu zammın, TÜFE+1 puan refah payı oranında olması düşünülmektedir.2 Bağlı ortaklık Boran Meşrubat'ta her yılın 1. ayında ücret zammı yapılmaktadır. 2019 yılı 1. Ayında ortalama %13 zam yapılmıştır. 2020 yılında da 1. Ayda zam yapılması planlanmaktadır. Bu zammın, TÜFE+1 puan refah payı oranında olması düşünülmektedir.3 Ortalama zam oranlarının yanında personel bazında performans da göz önünde bulundurulacaktır.4 Haftalık mesai, 45 saattir. Bu saatin üstünde çalışan personel %50 zamlı mesai ücreti alacaktır. Yıllık 270 saat fazla mesai aşılamayacaktır.5 Derlüks Deri'de personel öğlenleri ücretsiz olarak yemek yiyecektir. Boran Meşrubat'ta öğle yemekleri için ‘'yemek kartı'' tahsisatı yapılacaktır.6 İcracı olmayan yönetim kurulu üyeleri ücret almayacaktır. Diğer yönetim kurulu üyelerine ortalama zam oranında huzur hakkı artışı yapılacaktır.Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805431BIST