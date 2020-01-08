***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar08.01.2020 tarihli 2020/01 karar sayılı Boran Meşrubat San.ve Tic.A.Ş. firmasına Teminat Mektubu alınması için ipotek verilmesi hakkında Yönetim Kurulu kararı ektedir.Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809595BIST