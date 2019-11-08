***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.07.2019Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz halka arzında elde edilen fonun, izahname eki Yönetim Kurulu'nun 09.05.2019 tarih 2019/23 sayılı ''Halka Arzdan Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor'' da belirtildiği şekilde kulanıp kullanılmadığına ilişkin Denetleme Komitesi raporu ektedir.Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797661BIST