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***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

27.11.2019 18:46
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***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Tedarikçi (Supplier)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Doğanay Gıda Tarım ve Hayvancılık San. Tic.A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
0,03
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
20/11/2019
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Ektedir.
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Zaman içerisinde olumlu katkı beklenmektedir.
Açıklamalar

Şirketimiz %100 bağlı ortaklığı Boran Meşrubat San. ve Tic. A.Ş. ile Doğanay Gıda Tarım ve Hayvancılık San. Tic. A.Ş. arasında bir distribütörlük anlaşması yapılmıştır. İstanbul ili Bahçelievler, Güngören, Esenler ve Bayrampaşa ilçelerini kapsayan dağıtım anlaşmasının zaman içerisinde toplam hasılaya olumlu bir etki yapması beklenmektedir. Bu anlaşma ile ilgili yeni bir yatırıma ihtiyaç duyulmamaktadır.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800713


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HUBVC 13,61 62.536.095 % 14,85  
SANFM 2,74 8.674.728 % 14,64  
ASUZU 12,24 167.460.107 % 13,44  
AFYON 5,31 306.541.889 % 11,32  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,4216 7,4588 % 0,44  
Frank 5,7578 5,7925 % 0,05  
Riyal 1,5362 1,5439 % 0,29  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.456 1.456 -6,49  
Altın Gr. 270 270 -0,52  
Cumhuriyet 1.792 1.819 6,00  
Tam 1.784 1.829 5,78  
Yarım 862 885 2,80  
Çeyrek 432 442 1,39  
Gümüş.Ons 16,97 17,02 -0,11  
Gümüş Gr. 3,15 3,16 -0,01  
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