***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
27.11.2019 18:46
***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Tedarikçi (Supplier)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Doğanay Gıda Tarım ve Hayvancılık San. Tic.A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
0,03
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
20/11/2019
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Ektedir.
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Zaman içerisinde olumlu katkı beklenmektedir.
Açıklamalar
Şirketimiz %100 bağlı ortaklığı Boran Meşrubat San. ve Tic. A.Ş. ile Doğanay Gıda Tarım ve Hayvancılık San. Tic. A.Ş. arasında bir distribütörlük anlaşması yapılmıştır. İstanbul ili Bahçelievler, Güngören, Esenler ve Bayrampaşa ilçelerini kapsayan dağıtım anlaşmasının zaman içerisinde toplam hasılaya olumlu bir etki yapması beklenmektedir. Bu anlaşma ile ilgili yeni bir yatırıma ihtiyaç duyulmamaktadır.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800713
BIST
18:05105.844
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -138,97
|Açılış
|: 105.936
|
|Önceki Kapanış
|: 105.983
|
106.431
En Düşük
105.395
18:055,7795
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
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|Açılış
|: 5,7670
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|Önceki Kapanış
|: 5,7500
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En Düşük
5,7499
18:056,3575
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
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|: 6,3420
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|Önceki Kapanış
|: 6,3300
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|Açılış
|: 270,44
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|Önceki Kapanış
|: 270,87
|
271,09
En Düşük
269,67
BIST En Aktif Hisseler
|AKCNS
|8,60
|23.405.475
|% 19,94
|
|HUBVC
|13,61
|62.536.095
|% 14,85
|
|SANFM
|2,74
|8.674.728
|% 14,64
|
|ASUZU
|12,24
|167.460.107
|% 13,44
|
|AFYON
|5,31
|306.541.889
|% 11,32
|
|UZERB
|1,61
|13.375
|% -8,00
|
|VAKFN
|2,54
|28.983.856
|% -6,27
|
|BERA
|3,51
|14.265.196
|% -6,15
|
|YUNSA
|7,36
|52.074.660
|% -6,12
|
|INTEM
|8,32
|24.778.884
|% -5,99
|
|THYAO
|13,57
|1.672.316.125
|% -1,24
|
|SISE
|4,87
|345.238.922
|% 0,41
|
|GARAN
|10,03
|344.371.767
|% 0,20
|
|AFYON
|5,31
|306.541.889
|% 11,32
|
|PETKM
|3,60
|293.320.421
|% -1,64
|
|THYAO
|13,57
|1.672.316.125
|% -1,24
|
|EKGYO
|1,47
|179.982.064
|% -0,68
|
|KRDMD
|2,33
|251.228.833
|% 0,07
|
|PETKM
|3,60
|293.320.421
|% -1,64
|
|KARSN
|1,40
|102.876.305
|% 1,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4216
|7,4588
|% 0,44
|
|Frank
|5,7578
|5,7925
|% 0,05
|
|Riyal
|1,5362
|1,5439
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.456
|1.456
|-6,49
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,52
|
|Cumhuriyet
|1.792
|1.819
|6,00
|
|Tam
|1.784
|1.829
|5,78
|
|Yarım
|862
|885
|2,80
|
|Çeyrek
|432
|442
|1,39
|
|Gümüş.Ons
|16,97
|17,02
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,16
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,67
|62,67
|-0,54
|