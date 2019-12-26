***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarRiskin Erken Saptanması Komitesi'nde görev yapan Mehmet KURT'un bağlı bulunduğu meslek odasının kuralları gereği Şirket'in herhangi bir icra biriminde görev yapamayacağının anlaşılması üzerine, bu görevden istifasının kabulune yerine Yatırımcı İlişkileri Uzmanı Taner SANATSEVER'in seçilmesine karar verilmiştir.Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805430BIST