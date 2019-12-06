***DERAS* *ESCOM* *FONET*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









***DERAS******ESCOM******FONET*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler [DERAS, ESCOM, FONET]İlgili Fonlar []TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, DERAS.E ESCOM.E ve FONET.E paylarında 09/12/2019 tarihli işlemlerden (seans başından) 23/12/2019 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.VBTS kapsamında DERAS.E ESCOM.E ve FONET.E paylarında uygulanmakta olan açığa satış ve kredili işlem yasağı brüt takas uygulaması ile birlikte 23/12/2019 tarihine (seans sonuna) kadar devam edecektir.Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler pazar değişimi ve diğer nedenlerle uygulanacak olan açığa satış ve kredili işlem yasaklarından ve brüt takas uygulamasından ayrı olarak değerlendirilmelidir. Piyasa yapıcılı sürekli işlem yöntemiyle işlem gören paylarda, tedbir nedeniyle tek fiyat işlem yöntemi uygulandığı süre boyunca piyasa yapıcılık faaliyeti yapılmaz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802417BIST