***DERIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
10.10.2019 09:17
***DERIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DERIM.BE (Kaydi Pay, Miktar: 32.792,084 TL nominal, Aracı: DZY, Kapanış Tarihi : 11.10.2019)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791977
BIST
10:04100.018
En Yüksek
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|: 0,37%
|| 369,44
|Açılış
|: 99.958
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|Önceki Kapanış
|: 99.649
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100.260
En Düşük
99.886
10:045,8676
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0040
|Açılış
|: 5,8580
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|Önceki Kapanış
|: 5,8030
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5,8796
En Düşük
5,8615
10:046,4712
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0272
|Açılış
|: 6,4300
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|Önceki Kapanış
|: 6,3600
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6,4712
En Düşük
6,4447
10:04284,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,06
|Açılış
|: 284,15
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|Önceki Kapanış
|: 284,21
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286,72
En Düşük
283,63