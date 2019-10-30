***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.400.000 496.828 -134.825 10.049.897 1.205.002 25.584.629 723.269 43.324.800 43.324.800Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-1.798.678 -1.798.678 -1.798.678Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-10.049.897 10.773.166 -723.269 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)57.601 3.926.693 3.984.294 3.984.294Dönem Karı (Zararı)3.926.693 3.926.693 3.926.693Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)57.601 57.601 57.601Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler5.400.000 496.828 -77.224 0 1.205.002 34.559.117 3.926.693 45.510.416 45.510.416Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.400.000 496.828 -158.083 1.205.002 34.559.117 -723.340 40.779.524 40.779.524Transferler243.135 -966.475 723.340 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-491.615 -7.233.875 -7.725.490 -7.725.490Dönem Karı (Zararı)-7.233.875 -7.233.875 -7.233.875Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-491.615 -491.615 -491.615Sermaye Avansı3.433.661 3.433.661 3.433.661Dönem Sonu Bakiyeler5.400.000 496.828 3.433.661 -649.698 1.448.137 33.592.642 -7.233.875 36.487.695 36.487.695Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI11.033.612 14.012.445Dönem Karı (Zararı)-7.233.875 3.926.693Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler17.332.210 16.025.803Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12 253.919 265.620Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-722.581 289.048Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -977.212 61.074Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler254.631 227.974Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler264.612 -137.340Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler264.612 -137.340Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler18.963.139 21.239.287Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-92.092 -54.140Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler18.433.680 21.762.757Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri3.988.214 -7.452.291Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-3.366.663 6.982.961Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler13 -1.480.751 -2.087.379Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili DüzeltmelerÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 53.872 -132.009Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -3.411.424Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler13 0 -3.411.424İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.716.713 -5.473.711Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler17.263.318 408.927İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)15.667.669 1.884.143İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)1.595.649 -1.475.216Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3.521.760 3.241.152İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)19.621 -14.706İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)3.502.139 3.255.858Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerStoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-3.276.067 -719.988Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-850.868 6.075.202Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-15.923.551 -15.220.622İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-15.923.551 -15.220.622Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)902.442 195.865Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerDevam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler79.679 545.753İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)79.679 545.753İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerFaaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları11.815.048 14.478.785Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-610.938 -72.001Vergi İadeleri (Ödemeleri)-170.498 -394.339YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-466.202 16.434.764Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 16.500.000Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 16.500.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-466.202 -65.236Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-466.202 -65.236FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-7.375.264 -28.916.483Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri3.433.661Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri49.916.849 64.958.341Kredilerden Nakit Girişleri42.416.849 33.000.000İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit GirişleriFaktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri7.500.000 31.958.341Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-44.557.863 -72.768.974Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-34.207.863 -24.983.249İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları-25.710.725Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları-10.350.000 -22.075.000Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-130.000Ödenen Faiz-16.130.003 -21.159.990Alınan Faiz92.092 54.140YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.192.146 1.530.726NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.192.146 1.530.726DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 669.886 1.031.178DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 3.862.032 2.561.904Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 3.862.032 669.886Finansal Yatırımlar4.976 4.976Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Diğer Finansal Yatırımlar4.976 4.976Ticari Alacaklar236.793.826 249.713.269İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7,16 234.804.644 246.111.139İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 1.989.182 3.602.130Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar7,16 1.583.196 3.758.162İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7 81.970 101.591İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.501.226 3.656.571Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Stoklar8 14.196.672 11.175.236Peşin Ödenmiş Giderler18.841.710 17.990.842İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler18.841.710 17.990.842Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar0 0Diğer Dönen Varlıklar2.461.280 2.552.106İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar2.461.280 2.552.106ARA TOPLAM277.743.692 285.864.477TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR277.743.692 285.864.477DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar70.474 70.474Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarDiğer Finansal Yatırımlar70.474 70.474Ticari AlacaklarFinans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar436.128 302.171İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar436.128 302.171Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarMaddi Duran Varlıklar804.958 515.650Kullanım Hakkı Varlıkları9 2.121.976 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar17.842 22.936Peşin Ödenmiş Giderler0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı15 1.825.750 1.756.718Diğer Duran VarlıklarTOPLAM DURAN VARLIKLAR5.277.128 2.667.949TOPLAM VARLIKLAR283.020.820 288.532.426KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar13.423.883 9.742.446İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar13.423.883 9.742.446Banka Kredileri5 13.423.883 9.742.446Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları44.444.762 21.453.140İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımlarıİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları44.444.762 21.453.140Banka Kredileri5 44.279.037 21.453.140Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 165.725Diğer Finansal Yükümlülükler6 7.500.000 10.350.000Ticari Borçlar7 134.528.055 149.435.648İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 134.528.055 149.435.648Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar1.050.054 147.612Diğer Borçlar144.643 155.790İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar144.643 155.790Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü15 0 170.498Kısa Vadeli Karşılıklar480.411 487.859Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar480.411 487.859Diğer Kısa Vadeli YükümlülüklerARA TOPLAM201.571.808 191.942.993TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER201.571.808 191.942.993UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar40.288.779 54.385.268İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5 40.288.779 54.385.268Banka Kredileri5 38.297.857 54.385.268Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 1.990.922Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar2.972.256 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar2.972.256Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar1.700.282 1.424.641Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.700.282 1.424.641Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER44.961.317 55.809.909TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER246.533.125 247.752.902ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar36.487.695 40.779.524Ödenmiş Sermaye11 5.400.000 5.400.000Sermaye Düzeltme Farkları11 496.828 496.828Sermaye Avansı11 3.433.661Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-649.698 -158.083Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-649.698 -158.083Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-649.698 -158.083Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.448.137 1.205.002Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları33.592.642 34.559.117Net Dönem Karı veya Zararı-7.233.875 -723.340TOPLAM ÖZKAYNAKLAR36.487.695 40.779.524TOPLAM KAYNAKLAR283.020.820 288.532.426Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat183.711.927 178.492.964 71.284.478 48.851.875Satışların Maliyeti-167.996.670 -155.576.061 -64.804.936 -42.166.052TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)15.715.257 22.916.903 6.479.542 6.685.823BRÜT KAR (ZARAR)15.715.257 22.916.903 6.479.542 6.685.823Genel Yönetim Giderleri12 -3.520.580 -2.729.556 -1.221.917 -728.486Pazarlama Giderleri12 -10.061.699 -7.821.471 -3.175.300 -2.739.069Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 27.873.528 53.566.661 4.142.027 27.756.450Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -17.958.724 -40.165.914 -2.502.039 -21.702.459ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)12.047.782 25.766.623 3.722.313 9.272.259FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)12.047.782 25.766.623 3.722.313 9.272.259Finansman Giderleri14 -19.227.785 -21.971.939 -7.429.742 -7.281.447SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-7.180.003 3.794.684 -3.707.429 1.990.812Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-53.872 132.009 45.675 -933.786Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 -53.872 132.009 45.675 -933.786SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-7.233.875 3.926.693 -3.661.754 1.057.026DÖNEM KARI (ZARARI)-7.233.875 3.926.693 -3.661.754 1.057.026Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-7.233.875 3.926.693 -3.661.754 1.057.026Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 16 -0,01340000 0,00730000 -0,00680000 0,00200000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-491.615 57.601 -484.407 -7.834Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-614.519 72.001 -605.509 -9.793Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler122.904 -14.400 121.102 1.959Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi122.904 -14.400 121.102 1.959Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-491.615 57.601 -484.407 -7.834TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-7.725.490 3.984.294 -4.146.161 1.049.192Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-7.725.490 3.984.294 -4.146.161 1.049.192http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795494BIST