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***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

08.11.2019 09:34
GÜNCEL HABERLER

***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye artırımına ilişkin esas sözleşme tadilinin tescil ve ilan edilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.08.2019
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 27.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 5.400.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 27.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
DERIM, TRADERIM91B0 5.400.000 21.600.000,000 400,00000 2,00 DERIM, TRADERIM91B0 Hamiline DERIM(RÜÇHAN), TRRDRMD00016 32.792,084

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 5.400.000 21.600.000,000 400,00000 32.792,084

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Halka arz sırasında satılamayan payların satın alınmasına ilişkin herhangi bir taahhüt bulunmamaktadır.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 24.09.2019
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 08.10.2019
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 23.10.2019
SPK Başvuru Tarihi 19.07.2019
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 19.09.2019
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 26.09.2019 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 25.09.2019 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi 30.10.2019

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 27.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayesinin 5.400.000 TL'sından 27.000.000 TL'na yükseltilmesine ilişkin Esas Sözleşme Tadili Çorlu Ticaret Sicil Müdürlüğünce 30.10.2019 tarihinde tescil edilmiş olup, 08.11.2019 tarihli 9947 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanarak ilan edilmiştir. Esas sözleşme tadil metni ekte sunulmaktadır.
Saygılarımızla,

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797423


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