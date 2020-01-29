***DESA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.01.2020 10:59
***DESA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DESA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814991
BIST
13:52120.449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 647,73
|Açılış
|: 120.586
|
|Önceki Kapanış
|: 119.802
|
120.741
En Düşük
119.930
13:525,9534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0121
|Açılış
|: 5,9480
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9470
|
5,9553
En Düşük
5,9367
13:526,5505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0007
|Açılış
|: 6,5430
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5410
|
6,5547
En Düşük
6,5379
13:52300,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,87
|Açılış
|: 300,65
|
|Önceki Kapanış
|: 299,79
|
300,87
En Düşük
298,70
BIST En Aktif Hisseler
|OYLUM
|6,54
|30.001.650
|% 14,94
|
|DESA
|5,15
|25.800.271
|% 12,45
|
|AFYON
|7,72
|304.633.064
|% 12,21
|
|KRSTL
|2,36
|294.041.476
|% 11,32
|
|BEYAZ
|3,80
|1.895.891
|% 9,83
|
|RYSAS
|7,80
|15.085.053
|% -15,31
|
|BURVA
|17,00
|93.984
|% -15,00
|
|QNBFL
|122,60
|231.717
|% -14,62
|
|HUBVC
|35,00
|3.222.922
|% -12,76
|
|ESCOM
|2,50
|2.329.268
|% -11,97
|
|THYAO
|14,18
|723.813.927
|% 0,07
|
|ISFIN
|4,49
|466.323.799
|% 2,98
|
|KRDMD
|2,90
|435.941.440
|% 0,35
|
|PETKM
|4,09
|330.878.571
|% 0,00
|
|ASELS
|23,46
|317.748.259
|% 1,03
|
|KRDMD
|2,90
|435.941.440
|% 0,35
|
|KRSTL
|2,36
|294.041.476
|% 11,32
|
|ISGYO
|1,87
|236.517.431
|% 1,08
|
|ISFIN
|4,49
|466.323.799
|% 2,98
|
|PETKM
|4,09
|330.878.571
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7179
|7,7566
|% 0,08
|
|Frank
|6,0790
|6,1156
|% -0,07
|
|Riyal
|1,5814
|1,5893
|% 0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.571
|1.572
|2,30
|
|Altın Gr.
|301
|301
|0,87
|
|Cumhuriyet
|1.988
|2.018
|-7,00
|
|Tam
|1.981
|2.030
|-5,04
|
|Yarım
|957
|982
|-2,43
|
|Çeyrek
|480
|491
|-1,22
|
|Gümüş.Ons
|17,50
|17,54
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|0,01
|
|B. Petrol
|59,26
|59,26
|0,45
|