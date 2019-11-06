***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler49.221.970 5.500.255 29.122.123 -1.138.613 960.423 -13.563.380 -186.146 69.916.632 0 69.916.632Transferler-186.146 186.146Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-702.936 -422.989 -1.125.925 0 -1.125.925Dönem Karı (Zararı)11.735 11.735 0 11.735Dönem Sonu Bakiyeler49.221.970 5.500.255 28.419.187 -1.561.602 960.423 -13.749.526 11.735 68.802.442 68.802.442Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler49.221.970 5.500.255 28.245.208 -1.647.352 -1.324.671 960.423 -13.841.654 8.378.556 75.492.735 0 75.492.735Transferler8.378.556 -8.378.556Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-521.935 -572.635 754.028 -340.452 0 -340.452Dönem Karı (Zararı)15.145.013 15.145.013 0 15.145.013Dönem Sonu Bakiyeler49.221.970 5.500.255 27.723.273 -2.219.987 -570.643 960.423 -5.463.098 15.145.013 0 90.297.206 0 90.297.206Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI37.843.065 2.321.300Dönem Karı (Zararı)15.145.013 11.735Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)15.145.013 11.735Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler18.659.799 1.943.017Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 18.804.861 3.709.753Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-1.933.096 0Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-1.933.096 0Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler653.632 -1.151.787Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 594.170 83.068Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 59.462 0Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 0 -2.461.988Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler21 0 1.227.133Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.080.811 -1.227.848Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler36 0 0Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler36 0 -310.452Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri7 1.282.510 -2.944.022Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri7 798.301 2.026.626Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler19 -101.907 1.880.771Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler29-31 0 47.789Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-212.674 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler37 -212.674 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-1.200.487 -1.206.296İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler4 -1.200.487 -1.206.296Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler33 568.659 22.954Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler0 -132.319İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler4.038.253 366.548Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-8.341.114 -32.325.169İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -9.444.860 -32.628.447İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 1.103.746 303.278Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-28.010 -4.910.181İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 0 -4.816.328İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -28.010 -93.853Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 997.802 -13.541.163Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 -1.205.089 -1.899.117Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.341.915 30.717.820İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 167.810 6.470.313İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 5.174.105 24.247.507Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)21 0 392.891Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7.550.512 786.204İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 6.705.100 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 845.412 786.204Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 -277.763 23.116.961İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 -1.971.698Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)29 0 -1.971.698Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)29 0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları37.843.065 2.321.300YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.615.720 -4.180.300Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri26.040 37.002Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 26.040 37.002Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -2.641.760 -4.217.302Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -2.567.106 -3.850.370Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -74.654 -366.932FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-12.178.786 -5.526.920Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri19.428.714 47.797.100Kredilerden Nakit Girişleri36 19.428.714 47.797.100Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-12.083.263 -49.380.368Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları36 -12.083.263 -49.380.368Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları2 -18.541.404 0Ödenen Faiz29 -982.833 -3.943.652YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)23.048.559 -7.385.920NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)42 23.048.559 -7.385.920DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ42 320.860 8.888.394DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ42 23.369.419 1.502.474Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri42 23.369.419 320.860Ticari Alacaklar7 33.281.573 23.758.576İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 28.679.730 18.741.417İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 4.601.843 r9 241.586 233.026Stoklar10 166.347.809 167.345.611Peşin Ödenmiş Giderler5.268.507 4.693.842İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6 16.729 16.469İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 5.251.778 4.677.373Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar33 1.149.460 3.798Diğer Dönen Varlıklar900.046 969.159İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar25 900.046 969.159ARA TOPLAM233.002.988 199.984.358Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar32 2.772.277 2.772.277TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR235.775.265 202.756.635DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 7.724.212 7.724.212İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar4 7.724.212 7.724.212Diğer Alacaklar9 244.944 225.491İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 244.944 225.491Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar4 11.643.934 10.443.447Maddi Duran Varlıklar14 52.024.398 53.559.584Kullanım Hakkı Varlıkları2 68.050.647 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 703.666 811.553Ertelenmiş Vergi Varlığı33 7.198.090 3.746.794TOPLAM DURAN VARLIKLAR147.589.891 76.511.081TOPLAM VARLIKLAR383.365.156 279.267.716KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar48.330.949 4.995.324İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar48.330.949 4.995.324Banka Kredileri36 24.384.950 4.975.430Kiralama İşlemlerinden Borçlar23.906.911 0Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar39.088 19.894Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları31.725.303 32.386.507İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları31.725.303 32.386.507Banka Kredileri36 31.725.303 32.386.507Ticari Borçlar7 116.669.372 103.110.780İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 28.553.383 21.451.406İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 88.115.989 81.659.374Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar23 5.785.283 5.149.555Diğer Borçlar9.697.622 9.884.815İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 4.409.336 4.806.213İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 5.288.286 5.078.602Türev Araçlar37 731.594 1.698.296Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)5.384.885 5.662.648İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6 3.561.004 3.929.266İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 1.823.881 1.733.382Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü33 1.570.587 214.468Kısa Vadeli Karşılıklar4.396.300 4.058.624Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21 2.675.794 2.397.580Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar21 1.720.506 1.661.044ARA TOPLAM224.291.895 167.161.017TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER224.291.895 167.161.017UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar55.751.449 27.486.005İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar36 55.751.449 27.486.005Banka Kredileri15.081.114 27.486.005Kiralama İşlemlerinden Borçlar40.670.335 0Uzun Vadeli Karşılıklar5.695.243 5.437.074Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21 5.695.243 5.437.074Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü33 7.329.363 3.690.885TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER68.776.055 36.613.964TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER293.067.950 203.774.981ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar90.297.206 75.492.735Ödenmiş Sermaye26 49.221.970 49.221.970Sermaye Düzeltme Farkları26 5.500.255 5.500.255Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)25.503.286 26.597.856Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)25.503.286 26.597.856Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)26 27.723.273 28.245.208Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)26 -2.219.987 -1.647.352Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-570.643 -1.324.671Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-570.643 -1.324.671Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)37 -570.643 -1.324.671Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler26 960.423 960.423Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları26 -5.463.098 -13.841.654Net Dönem Karı veya Zararı26 15.145.013 8.378.556TOPLAM ÖZKAYNAKLAR90.297.206 75.492.735TOPLAM KAYNAKLAR383.365.156 279.267.716Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat27 303.117.119 248.177.776 112.624.733 91.832.414Satışların Maliyeti27 -188.160.494 -126.825.006 -79.084.560 -37.742.141TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)114.956.625 121.352.770 33.540.173 54.090.273BRÜT KAR (ZARAR)114.956.625 121.352.770 33.540.173 54.090.273Genel Yönetim Giderleri28 -12.357.838 -11.335.746 -4.241.104 -4.732.481Pazarlama Giderleri28 -69.788.240 -78.485.242 -23.991.594 -27.997.145Araştırma ve Geliştirme Giderleri28 -1.196.051 -1.701.710 -219.937 -573.908Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler29 26.611.202 37.232.735 7.221.204 19.858.048Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler29 -23.461.956 -21.640.818 -1.684.215 -13.362.339ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)34.763.742 45.421.989 10.624.527 27.282.448Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler30 60.471 0 4.878 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar4 1.200.487 1.206.296 1.446.865 601.219FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)36.024.700 46.628.285 12.076.270 27.883.667Finansman Gelirleri31 3.517.353 3.480.693 2.584.271 2.735.501Finansman Giderleri31 -22.625.923 -50.074.289 -5.888.235 -31.948.052SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)16.916.130 34.689 8.772.306 -1.328.884Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.771.117 -22.954 -552.436 911.577Dönem Vergi (Gideri) Geliri33 -1.570.587 0 -432.220 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri33 -200.530 -22.954 -120.216 911.577SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)15.145.013 11.735 8.219.870 -417.307DÖNEM KARI (ZARARI)15.145.013 11.735 8.219.870 -417.307Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları15.145.013 11.735 8.219.870 -417.307Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,30770000 0,00020000 0,16700000 -0,00850000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.094.570 -1.125.925 -338.812 -332.815Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)26 -586.444 -776.971 -195.481 -195.481Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 -734.148 -542.294 -211.326 -203.638Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler226.022 193.340 67.995 66.304Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi26 64.509 74.035 21.503 21.503Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi33 161.513 119.305 46.492 44.801Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-570.643 0 -570.643 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-731.594 0 -731.594 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)37 -731.594 0 -731.594 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler160.951 0 160.951 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi37 160.951 0 160.951 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.665.213 -1.125.925 -909.455 -332.815TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)13.479.800 -1.114.190 7.310.415 -750.122Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları13.479.800 -1.114.190 7.310.415 -750.122http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797073BIST