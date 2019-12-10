***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
10.12.2019 15:46
***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. tarafından Şirketimize gönderilen 10.12.2019 tarih ve BİAŞ-2-9298 sayılı "Olağandışı fiyat ve miktar hareketi" konulu yazı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunda Şirketimiz tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklama yapılması talep edilmiştir.
Şirketimiz hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak, Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802821
BIST
17:56108.115
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -671,15
|Açılış
|: 108.912
|
|Önceki Kapanış
|: 108.786
|
109.378
En Düşük
107.618
17:565,7980
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0114
|Açılış
|: 5,8030
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8030
|
5,8190
En Düşük
5,7927
17:566,4237
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0063
|Açılış
|: 6,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4220
|
6,4418
En Düşük
6,4208
17:56273,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,27
|Açılış
|: 273,14
|
|Önceki Kapanış
|: 272,88
|
274,13
En Düşük
272,75
BIST En Aktif Hisseler
|RYGYO
|4,20
|36.355.144
|% 20,00
|
|HATEK
|6,98
|23.885.046
|% 19,93
|
|RYSAS
|3,19
|36.722.097
|% 19,92
|
|PAPIL
|7,59
|161.325.656
|% 19,91
|
|DENCM
|8,87
|33.857.065
|% 18,27
|
|HURGZ
|1,28
|1.330.221
|% -19,50
|
|FORMT
|5,17
|16.921
|% -14,97
|
|AYES
|1,80
|43.496
|% -10,00
|
|DIRIT
|1,04
|86.048
|% -9,57
|
|ASLAN
|41,10
|54.452.784
|% -9,19
|
|THYAO
|13,69
|1.232.755.934
|% -0,80
|
|AFYON
|6,58
|486.062.273
|% -4,64
|
|TTKOM
|7,21
|433.044.511
|% 0,84
|
|ASELS
|19,36
|372.891.610
|% -0,97
|
|PGSUS
|78,15
|289.404.386
|% 4,27
|
|EKGYO
|1,51
|256.117.184
|% 0,00
|
|AKENR
|1,09
|131.505.482
|% 13,54
|
|METRO
|1,30
|118.685.432
|% -7,14
|
|THYAO
|13,69
|1.232.755.934
|% -0,80
|
|ODAS
|2,06
|175.269.188
|% 0,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6150
|7,6532
|% -0,01
|
|Frank
|5,8549
|5,8902
|% -0,04
|
|Riyal
|1,5423
|1,5500
|% -0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.466
|1.466
|4,75
|
|Altın Gr.
|273
|273
|0,52
|
|Cumhuriyet
|1.817
|1.844
|5,00
|
|Tam
|1.807
|1.853
|5,13
|
|Yarım
|874
|896
|2,48
|
|Çeyrek
|438
|448
|1,24
|
|Gümüş.Ons
|16,64
|16,66
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,11
|0,01
|
|B. Petrol
|64,11
|64,11
|-0,14
|