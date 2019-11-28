***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.11.2019 18:15
***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Oran Mah. Zülfü Tigrel Cad. N1/1/1 Ankara Kuzu Effect Çankaya/ Ankara (adres kodu : 1172598375) adresinde "Desa Deri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Ankara Kuzu Effect Desa Şubesi" ünvanlı olmak üzere toplam 1 (bir) yeni mağazamız 28.11.2019 itibari ile faaliyete geçmiştir. Ankara Kuzu Effect Desa mağazamızın alanı 168,00 m2'dir.
Saygılarımızla,
Desa Deri San. Ve Tic. A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800852
BIST
18:05107.126
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 1.282,01
|Açılış
|: 106.085
|
|Önceki Kapanış
|: 105.844
|
107.213
En Düşük
106.016
18:055,7640
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0142
|Açılış
|: 5,7620
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7670
|
5,7839
En Düşük
5,7555
18:056,3497
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0070
|Açılış
|: 6,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3420
|
6,3721
En Düşük
6,3402
18:05270,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,13
|Açılış
|: 270,18
|
|Önceki Kapanış
|: 270,31
|
271,04
En Düşük
269,40
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|33,00
|240.342
|% 17,44
|
|SMART
|5,46
|187.891.990
|% 16,17
|
|UTPYA
|4,75
|59.429.332
|% 16,14
|
|ALCAR
|48,92
|22.623.450
|% 15,11
|
|QNBFB
|28,10
|40.282.756
|% 14,98
|
|VAKFN
|2,04
|32.454.665
|% -19,69
|
|EGCYH
|0,10
|19.488
|% -9,09
|
|UZERB
|1,47
|7.690
|% -8,70
|
|CEOEM
|8,61
|24.864.042
|% -7,32
|
|OLMIP
|7,15
|690.909
|% -7,02
|
|THYAO
|13,82
|1.434.273.704
|% 1,84
|
|ASELS
|18,82
|432.537.449
|% 0,97
|
|PETKM
|3,62
|417.503.366
|% 0,56
|
|KRDMD
|2,38
|310.530.782
|% 2,15
|
|SISE
|4,99
|230.981.309
|% 2,46
|
|KRDMD
|2,38
|310.530.782
|% 2,15
|
|PETKM
|3,62
|417.503.366
|% 0,56
|
|THYAO
|13,82
|1.434.273.704
|% 1,84
|
|EKGYO
|1,48
|101.722.723
|% 0,68
|
|TRKCM
|3,25
|181.539.289
|% 2,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4117
|7,4489
|% -0,31
|
|Frank
|5,7413
|5,7759
|% -0,29
|
|Riyal
|1,5310
|1,5387
|% -0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.458
|1.459
|3,63
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,29
|
|Cumhuriyet
|1.790
|1.817
|-2,00
|
|Tam
|1.782
|1.827
|-1,59
|
|Yarım
|861
|884
|-0,77
|
|Çeyrek
|432
|442
|-0,38
|
|Gümüş.Ons
|16,88
|16,95
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,14
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,28
|63,28
|0,27
|
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