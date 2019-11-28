***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarOran Mah. Zülfü Tigrel Cad. N1/1/1 Ankara Kuzu Effect Çankaya/ Ankara (adres kodu : 1172598375) adresinde "Desa Deri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Ankara Kuzu Effect Desa Şubesi" ünvanlı olmak üzere toplam 1 (bir) yeni mağazamız 28.11.2019 itibari ile faaliyete geçmiştir. Ankara Kuzu Effect Desa mağazamızın alanı 168,00 m2'dir.Saygılarımızla,Desa Deri San. Ve Tic. A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800852BIST