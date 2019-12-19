***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Desa Deri ile Miatex- Group İlhami Demiroğlu arasında Arnavutluk'ta mağaza açılmasını içeren bir Franchise sözleşmesine istinaden ikinci mağaza Arnavutluk 'un başkenti Tiran şehrinde Toptani shopping Center'de açılmıştır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804424BIST