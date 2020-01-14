***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTaşyaka Mah. Ölüdeniz Cad. N14 Erasta Alışveriş Merkezi ortak alanı Zemin kat Fethiye/MUĞLA adresinde "Desa Deri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Erasta Samsonite Kiosk " ünvanlı olmak üzere toplam 1 (bir) yeni mağazamız 11.01.2020 itibari ile faaliyete geçmiştir. Erasta Samsonite kioks mağazamızın alanı 14,35 m2'dir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812502BIST