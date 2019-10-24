***DET*** DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
24.10.2019 18:10
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.608.343 14.858.771
Dönem Karı (Zararı)
15 -850.113 -1.778.220
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
610.470 -1.490.185
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9 112.075 115.992
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-11.328 -54.616
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
901.573 1.041.748
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 -391.850 -521.994
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-2.071.315
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.368.700 18.127.176
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 -8.370.609 12.411.481
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3-7 720.143 5.643.647
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-185.107 -752.914
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3-7 2.541.403 828.615
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-59.727 8.999
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.803 -12.652
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-5.608.343 14.858.771
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.609 3.347.226
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
3.366.900
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8-9 -7.609 -19.674
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.522.638 -18.090.175
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 456.138.210 610.320.862
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -449.713.999 -626.529.289
Ödenen Temettüler
-840.000
Ödenen Faiz
6 -901.573 -1.041.748
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-93.314 115.822
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-93.314 115.822
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 405.452 1.073.996
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 312.138 1.189.818
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 312.138 405.452
Finansal Yatırımlar
5 11.232.446 2.861.837
Ticari Alacaklar
3-7 12.888.449 13.608.592
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3-7 992.209 29
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 11.896.240 13.608.563
Diğer Alacaklar
1.377.937 1.192.830
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.377.937 1.192.830
Peşin Ödenmiş Giderler
34.303 19.500
ARA TOPLAM
25.845.273 18.088.211
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
25.845.273 18.088.211
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 13.200.000 10.800.000
Maddi Duran Varlıklar
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