***DET*** DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.608.343 14.858.771Dönem Karı (Zararı)15 -850.113 -1.778.220Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler610.470 -1.490.185Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8-9 112.075 115.992Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-11.328 -54.616Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler901.573 1.041.748Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 -391.850 -521.994Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler-2.071.315İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-5.368.700 18.127.176Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)5 -8.370.609 12.411.481Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3-7 720.143 5.643.647Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-185.107 -752.914Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3-7 2.541.403 828.615Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-59.727 8.999İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-14.803 -12.652Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-5.608.343 14.858.771YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-7.609 3.347.226Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri3.366.900Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8-9 -7.609 -19.674FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.522.638 -18.090.175Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 456.138.210 610.320.862Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -449.713.999 -626.529.289Ödenen Temettüler-840.000Ödenen Faiz6 -901.573 -1.041.748YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-93.314 115.822NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-93.314 115.822DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 405.452 1.073.996DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 312.138 1.189.818Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 312.138 405.452Finansal Yatırımlar5 11.232.446 2.861.837Ticari Alacaklar3-7 12.888.449 13.608.592İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3-7 992.209 29İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 11.896.240 13.608.563Diğer Alacaklar1.377.937 1.192.830İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.377.937 1.192.830Peşin Ödenmiş Giderler34.303 19.500ARA TOPLAM25.845.273 18.088.211TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR25.845.273 18.088.211DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 13.200.000 10.800.000Maddi Duran Varlıklar