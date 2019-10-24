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***DET*** DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

24.10.2019 18:10
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***DET*** DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.10.2019
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
24/10/2019
Karar Sayısı
1251
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ : 24.10.2019
KARAR SAYISI :1251 
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN
SERİ:II, NO:14.1 SAYILI TEBLİĞİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
a)  30.09.2019 dönemine ilişkin finansal tablo ve faaliyet raporu  tarafımızca incelenmiştir.
b) Delta Menkul Değerler A.Ş. ‘deki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir.
c) Delta Menkul Değerler A.Ş. ‘deki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
 
YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ                 
M.CEM FERGAN                                                    
 
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI                  
ARİFE TOPAL                                                          




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794574


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Cumhuriyet 1.845 1.873 10,00  
Tam 1.835 1.881 6,46  
Yarım 887 910 3,13  
Çeyrek 445 455 1,56  
Gümüş.Ons 17,76 17,78 0,22  
Gümüş Gr. 3,29 3,30 0,06  
B. Petrol 61,30 61,30 0,13  
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