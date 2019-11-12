DEUTSCHE BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









DEUTSCHE BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakTanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler135.000 31.866 -255 286.073 56.043 508.727TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler8.219 8.219Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi8.219 8.219Yeni Bakiye135.000 31.866 -255 286.073 8.219 56.043 516.946Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-338 78.688 78.350Kar Dağıtımı5.650 -56.043 -50.393Dağıtılan Temettü-50.393 -50.393Yedeklere Aktarılan Tutarlar5.650 -5.650Dönem Sonu Bakiyeler135.000 31.866 -593 291.723 8.219 78.688 544.903Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler135.000 31.866 -564 291.723 8.219 122.490 588.734Yeni Bakiye135.000 31.866 -564 291.723 8.219 122.490 588.734Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-198 3.010 116.734 119.546Kar Dağıtımı122.490 -122.490Yedeklere Aktarılan Tutarlar122.490 -122.490Dönem Sonu Bakiyeler135.000 31.866 -762 3.010 414.213 8.219 116.734 708.280Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER1.747.975 1.119.806 2.867.781 2.153.943 1.338.289 3.492.232GARANTİ VE KEFALETLER(1) 94.201 152.225 246.426 97.857 210.145 308.002Teminat Mektupları94.201 150.438 244.639 97.857 207.531 305.388Diğer Teminat Mektupları94.201 150.438 244.639 97.857 207.531 305.388Akreditifler0 1.787 1.787 0 2.614 2.614Belgeli Akreditifler1.787 1.787 2.614 2.614TAAHHÜTLER(1) 1.014.083 33.955 1.048.038 1.003.995 0 1.003.995Cayılamaz Taahhütler1.014.083 33.955 1.048.038 1.003.995 0 1.003.995Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri40.215 33.955 74.170 128.960 128.960Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri973.497 973.497 874.690 874.690Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri4 4 122 122İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri367 367 223 223TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR639.691 933.626 1.573.317 1.052.091 1.128.144 2.180.235Alım Satım Amaçlı İşlemler639.691 933.626 1.573.317 1.052.091 1.128.144 2.180.235Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri211.711 189.210 400.921 553.928 446.915 1.000.843Vadeli Döviz Alım İşlemleri121.612 79.533 201.145 299.350 202.417 501.767Vadeli Döviz Satım İşlemleri90.099 109.677 199.776 254.578 244.498 499.076Para ve Faiz Swap İşlemleri427.980 744.416 1.172.396 498.163 681.229 1.179.392Swap Para Alım İşlemleri84.698 493.015 577.713 0 583.461 583.461Swap Para Satım İşlemleri343.282 251.401 594.683 498.163 97.768 595.931EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER47.851.021 56.591 47.907.612 58.907.233 52.609 58.959.842EMANET KIYMETLER47.851.021 56.591 47.907.612 58.907.233 52.609 58.959.842Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları38.938.921 38.938.921 50.254.459 50.254.459Emanete Alınan Menkul Değerler8.820.626 8.820.626 8.564.072 8.564.072Tahsile Alınan Çekler91.474 91.474 88.702 88.702Diğer Emanet Kıymetler56.591 56.591 52.609 52.609REHİNLİ KIYMETLERKABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLERBİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI49.598.996 1.176.397 50.775.393 61.061.176 1.390.898 62.452.074Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı28.816 365.600Alınan Faizler279.174 278.991Ödenen Faizler-66.285 -18.319Alınan Ücret ve Komisyonlar46.481 54.526Elde Edilen Diğer Kazançlar12.969 14.540Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-50.792 -38.047Ödenen Vergiler-55.116 -35.560Diğer-137.615 109.469Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim1.629.299 274.639Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış395.028 -116.820Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-19.422 -89.144Kredilerdeki Net (Artış) Azalış187.988 332.955Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış5.174 -190.995Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-74.964 196.601Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)331.781 543.914Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)705.875 -426.125Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)97.839 24.253Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı1.658.115 640.239YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-76.509 -4.829Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-1.810 -2.766Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-72.588Diğer-2.111 -2.063FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-6.402 -50.393Temettü Ödemeleri-50.393Kiralamaya İlişkin Ödemeler-6.402Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi13.927 2.809Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)1.589.131 587.826Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar787.745 418.241Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.376.876 1.006.067Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)116.734 78.688DİĞER KAPSAMLI GELİRLER2.812 -338Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-198 -338Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-246 -423Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler48 85Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar3.010 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri3.743Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-733TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)119.546 78.350Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)1.387.006 1.322.248 2.709.254 1.117.440 299.959 1.417.399Nakit ve Nakit Benzerleri1.314.418 1.310.684 2.625.102 755.367 261.232 1.016.599Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 149.215 1.303.422 1.452.637 76.500 255.942 332.442Bankalar(3) 691.268 7.262 698.530 679.368 5.290 684.658Para Piyasalarından Alacaklar475.198 475.198 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-1.263 -1.263 -501 -501Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(2) 0 0 0 362.073 0 362.073Devlet Borçlanma Senetleri0 0 362.073 362.073Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(4) 72.588 0 72.588 0 0 0Devlet Borçlanma Senetleri72.588 72.588 0Türev Finansal Varlıklar(2) 0 11.564 11.564 0 38.727 38.727Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı11.564 11.564 38.727 38.727İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)(5) 354.677 616.787 971.464 545.675 593.213 1.138.888Krediler355.154 616.787 971.941 546.714 593.213 1.139.927Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(10) 71 71 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-548 -548 -1.039 -1.039SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(14) 0ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0İştirakler (Net)(7) 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(8) 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(9) 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)25.703 25.703 4.805 4.805MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)4.259 0 4.259 3.976 0 3.976ŞerefiyeDiğer4.259 4.259 3.976 3.976YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(12) 0CARİ VERGİ VARLIĞI(13) 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(13) 9.350 9.350 3.960 3.960DİĞER AKTİFLER (Net)(15) 13.463 45.831 59.294 9.651 83.653 93.304VARLIKLAR TOPLAMI1.794.458 1.984.866 3.779.324 1.685.507 976.825 2.662.332YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 818.527 389.134 1.207.661 624.966 340.190 965.156ALINAN KREDİLER(3) 5.170 1.739.058 1.744.228 0 1.004.274 1.004.274PARA PİYASALARINA BORÇLARİHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)FONLARGERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERTÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(2) 0 23.421 23.421 0 45.176 45.176Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı23.421 23.421 45.176 45.176FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİKİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(5) 6.010 16.360 22.370 0KARŞILIKLAR(7) 8.512 25.769 34.281 11.005 26.154 37.159Çalışan Hakları Karşılığı5.061 12.536 17.597 10.017 7.510 17.527Diğer Karşılıklar3.451 13.233 16.684 988 18.644 19.632CARİ VERGİ BORCU(8) 19.158 0 19.158 12.868 0 12.868ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(8) 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIDİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER7.476 12.449 19.925 3.713 5.252 8.965ÖZKAYNAKLAR(9) 708.280 0 708.280 588.734 0 588.734Ödenmiş Sermaye135.000 0 135.000 135.000 135.000Sermaye Yedekleri31.866 0 31.866 31.866 0 31.866Diğer Sermaye Yedekleri31.866 31.866 31.866 31.866Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-762 -762 -564 -564Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler3.010 3.010 0Kar Yedekleri414.213 0 414.213 291.723 0 291.723Yasal Yedekler84.802 84.802 84.802 84.802Olağanüstü Yedekler329.411 329.411 206.921 206.921Kar veya Zarar124.953 0 124.953 130.709 0 130.709Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı8.219 8.219 8.219 8.219Dönem Net Kâr veya Zararı116.734 116.734 122.490 122.490YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI1.573.133 2.206.191 3.779.324 1.241.286 1.421.046 2.662.332Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 289.976 308.471 92.348 150.194Kredilerden Alınan Faizler136.831 210.329 41.139 104.036Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler379 6.504 126 2.823Bankalardan Alınan Faizler102.552 43.464 27.336 27.158Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler32.136 45 19.985 45Menkul Değerlerden Alınan Faizler17.876 46.895 3.734 15.717Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar10.782 46.895 80 15.717Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar7.094 0 3.654 0İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler0 0 0 0Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri202 1.234 28 415FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -66.912 -19.846 -12.666 -6.643Mevduata Verilen Faizler-62.700 -12.470 -11.719 -5.100Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-2.190 -2.455 -440 -1.348Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-82 -4.633 -31 0İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler0 0 0 0Kiralama Faiz Giderleri-1.449 0 -322 0Diğer Faiz Giderleri-491 -288 -154 -195NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ223.064 288.625 79.682 143.551NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ34.167 39.291 11.452 17.187Alınan Ücret ve Komisyonlar46.481 54.526 15.520 21.717Gayri Nakdi Kredilerden1.878 2.120 623 711Diğer(9) 44.603 52.406 14.897 21.006Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-12.314 -15.235 -4.068 -4.530Diğer(9) -12.314 -15.235 -4.068 -4.530TEMETTÜ GELİRLERİTİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(3) -18.838 -151.369 -16.433 -100.985Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)-43 -13.229 1.542 -18.036Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-47.347 555.247 -38.342 495.406Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)28.552 -693.387 20.367 -578.355DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(4) 12.969 14.540 3.074 3.779FAALİYET BRÜT KÂRI251.362 191.087 77.775 63.532BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(5) -1.230 -683 -904 -223DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )PERSONEL GİDERLERİ (-)-48.699 -38.047 -13.549 -10.870DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(6) -51.567 -52.243 -19.005 -20.182NET FAALİYET KARI (ZARARI)149.866 100.114 44.317 32.257BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARIÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)149.866 100.114 44.317 32.257SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(7) -33.132 -21.426 -9.768 -6.617Cari Vergi Karşılığı-38.474 -32.357 -13.117 -16.595Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi5.342 10.931 3.349 9.978SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(8) 116.734 78.688 34.549 25.640DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLERDURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(8) 116.734 78.688 34.549 25.640Grubun Karı (Zararı)116.734 78.688 34.549 25.640Azınlık Payları Karı (Zararı)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar 0,08650000 0,05830000 0,02560000 0,01900000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798502BIST