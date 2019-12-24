DEUTSCHE BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
24.12.2019 15:57
DEUTSCHE BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
FRANK HELMUT KRINGS Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Denetim Komitesi Üyesi Deutsche Holdings (Luxembourg) S.a r.l. - Yönetim Kurulu Başkanı, Association des Banques et Banquiers - Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Başkanı,Lüksemburg Ticaret Odası - Genel Kurul Üyesi, Deutsche Bank Luxembourg S.A. - CEO/ Yönetim Kurulu Başkanı, DWS Investment S.A. - Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim ve Risk Komitesi Üyesi
HAMİT SEDAT ERATALAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Denetim Komitesi Başkanı Eratalar Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.-Ortak
ÖZGE KUTAY Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Finansal Raporlama ve Destek Fonksiyonları'ndan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi
JORGE ANDRES OTERO LETELIER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi Deutsche Bank Ltd (Russia) - Yönetim Kurulu Üyesi
CLAIRE COUSTAR Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi
ARZU ORHON Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Denetim Komitesi Üyesi
ABİDİN ORHAN ÖZALP Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı, Avusturya Liseliler Vakfı - Mütevelli / Yönetim Kurulu Üyesi, Alev Eğitim A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi
MICHAEL CHRISTOPH MARIA DIETZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı
SIMON DEUTSCH Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Denetim Komitesi Üyesi
SALAH MOHD I AL-JAIDAH Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804981
BIST