DEUTSCHE BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









DEUTSCHE BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)FRANK HELMUT KRINGS Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Denetim Komitesi Üyesi Deutsche Holdings (Luxembourg) S.a r.l. - Yönetim Kurulu Başkanı, Association des Banques et Banquiers - Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Başkanı,Lüksemburg Ticaret Odası - Genel Kurul Üyesi, Deutsche Bank Luxembourg S.A. - CEO/ Yönetim Kurulu Başkanı, DWS Investment S.A. - Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim ve Risk Komitesi ÜyesiHAMİT SEDAT ERATALAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Denetim Komitesi Başkanı Eratalar Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.-OrtakÖZGE KUTAY Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Finansal Raporlama ve Destek Fonksiyonları'ndan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş.-Yönetim Kurulu ÜyesiJORGE ANDRES OTERO LETELIER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi Deutsche Bank Ltd (Russia) - Yönetim Kurulu ÜyesiCLAIRE COUSTAR Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı Yönetim Kurulu ÜyesiARZU ORHON Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Denetim Komitesi ÜyesiABİDİN ORHAN ÖZALP Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı, Avusturya Liseliler Vakfı - Mütevelli / Yönetim Kurulu Üyesi, Alev Eğitim A.Ş. - Yönetim Kurulu ÜyesiMICHAEL CHRISTOPH MARIA DIETZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi BankacıSIMON DEUTSCH Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Denetim Komitesi ÜyesiSALAH MOHD I AL-JAIDAH Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804981BIST