***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 1.013.372.390 734.722.239 333.480.002 230.151.307Satışların Maliyeti22 -477.285.440 -367.740.655 -159.421.315 -116.359.874TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)536.086.950 366.981.584 174.058.687 113.791.433BRÜT KAR (ZARAR)536.086.950 366.981.584 174.058.687 113.791.433Genel Yönetim Giderleri23 -74.871.955 -68.509.470 -25.728.218 -26.234.644Pazarlama Giderleri23 -128.690.553 -111.505.886 -39.691.969 -35.985.673Araştırma ve Geliştirme Giderleri23 -33.526.909 -27.364.307 -7.029.571 -9.310.851Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25 25.853.080 56.143.180 2.155.506 34.226.449Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler25 -16.877.918 -22.713.140 -1.397.116 -6.316.592ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)307.972.695 193.031.961 102.367.319 70.170.122Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler26 0 427.010 0 58.014Yatırım Faaliyetlerinden Giderler26 -130.743 0 -130.743 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)307.841.952 193.458.971 102.236.576 70.228.136Finansman Giderleri27 -111.626.897 -89.300.410 -38.922.684 -43.459.944SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)196.215.055 104.158.561 63.313.892 26.768.192Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri3.233.298 -13.182.402 -1.270.923 962.316Dönem Vergi (Gideri) Geliri28 -1.427.539 -16.594.898 -337.499 346.970Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 4.660.837 3.412.496 -933.424 615.346SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)199.448.353 90.976.159 62.042.969 27.730.508DÖNEM KARI (ZARARI)199.448.353 90.976.159 62.042.969 27.730.508Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları199.448.353 90.976.159 62.042.969 27.730.508Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 29 0,01000000 0,00450000 0,00310000 0,00140000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 29 0,01000000 0,00450000 0,00310000 0,00140000Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI325.445.411 101.536.033Dönem Karı (Zararı)199.448.353 90.976.159Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler205.975.160 255.747.747Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler22-24 32.718.611 24.547.361Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler44.348.931 39.693.228Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7-8 0 890.530Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 4.727.287 1.757.110Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 1.451.471 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 38.170.173 37.045.588Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler63.159.850 47.410.044Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 21.283.559 17.421.490Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 3.951.854 4.114.832Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler17 37.924.437 25.873.722Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler90.690.181 68.180.136Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler25 -3.084.470 -5.656.187Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler27 93.774.651 73.836.323Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler28 -3.233.298 13.182.402Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-9.594.756 -5.762.105Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler130.743 -427.010Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler26 130.743 -427.010Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler-9.422.144 70.402.413Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-2.822.958 -1.478.722İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-35.587.481 -207.460.185Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-71.872.618 -41.280.672İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-386.529 -961.443İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-71.486.089 -40.319.229Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-365.561 -1.054.387İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-365.561 -1.054.387Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-33.593.607 -178.203.011Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)19.387.183 -14.068.205Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9.476.099 56.025.941İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)2.542.706 11.174.480İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6.933.393 44.851.461Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)1.463.723 253.385Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.180.719 671.660İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.180.719 671.660Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)4.538.568 0Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-272.766 -2.689.891İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler34.470.779 -27.115.005Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)16.004.462 -14.524.685Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)18.466.317 -12.590.320Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları369.836.032 139.263.721Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler19 -17.148.487 -15.556.082Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler17 -27.242.134 -22.171.606YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-176.141.858 -115.665.527Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri305.992 476.810Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12-26 305.992 476.810Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-168.707.062 -113.246.829Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -110.448.973 -46.100.965Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14-27 -58.258.089 -67.145.864Verilen Nakit Avans ve Borçlar-10.712.830 -6.993.168Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar10 -10.712.830 -6.993.168Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri16 2.972.042 4.097.660FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-51.171.300 68.979.402Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.206.782.616 805.253.819Kredilerden Nakit Girişleri1.206.782.616 805.253.819Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.174.868.364 -691.448.610Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.159.895.970 -666.102.566İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları-14.972.394 -25.346.044Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.477.179 0Ödenen Faiz-80.690.965 -50.577.626Alınan Faiz25 3.082.592 5.751.819YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)98.132.253 54.849.908Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi485.995 -1.212.000NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)98.618.248 53.637.908DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 121.029.521 77.723.146DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 219.647.769 131.361.054Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 219.735.750 121.115.624Ticari Alacaklar7 480.354.493 404.061.560İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 12.006.908 11.620.379İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar468.347.585 392.441.181Diğer Alacaklar8 839.834 474.273Stoklar9 411.781.085 375.439.716Peşin Ödenmiş Giderler10 18.289.090 37.676.273Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar11 82.300 157.381Diğer Dönen Varlıklar20 7.433.140 23.362.521ARA TOPLAM1.138.515.692 962.287.348TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.138.515.692 962.287.348DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar12 482.633.351 401.535.401Kullanım Hakkı Varlıkları13 10.867.899 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar289.286.029 273.764.900Şerefiye15 1.782.731 1.782.731Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 287.503.298 271.982.169Peşin Ödenmiş Giderler10 35.903.816 25.190.986Ertelenmiş Vergi Varlığı28 10.965.345 5.661.694TOPLAM DURAN VARLIKLAR829.656.440 706.152.981TOPLAM VARLIKLAR1.968.172.132 1.668.440.329KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 366.940.499 307.211.508Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 206.133.150 135.655.554Ticari Borçlar7 95.175.481 85.699.382İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 8.256.696 5.713.990İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar86.918.785 79.985.392Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 7.803.691 6.339.968Diğer Borçlar8 3.674.561 2.493.842İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar3.674.561 2.493.842Türev Araçlar31 4.538.568 0Devlet Teşvik ve Yardımları16 1.495.043 1.777.379Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 3.647.518 3.229.696Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü28 386.334 897.933Kısa Vadeli Karşılıklar62.827.448 38.851.048Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar19 27.414.867 25.384.459Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar17 35.412.581 13.466.589Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler20 3.597.880 1.944.017ARA TOPLAM756.220.173 584.100.327TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER756.220.173 584.100.327UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 206.556.334 284.710.473Devlet Teşvik ve Yardımları16 36.607.789 31.755.886Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 235.923 926.511Uzun Vadeli Karşılıklar24.488.732 20.539.235Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19 24.488.732 20.539.235TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER267.888.778 337.932.105TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.024.108.951 922.032.432ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar944.063.181 746.407.897Ödenmiş Sermaye21 200.019.288 200.019.288Sermaye Düzeltme Farkları21 140.080.696 140.080.696Geri Alınmış Paylar (-)21 -28.847 -28.847Paylara İlişkin Primler (İskontolar)21 2.870.803 2.870.803Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-4.670.933 -4.670.933Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.670.933 -4.670.933Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.670.933 -4.670.933Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-210.647 -696.642Yabancı Para Çevrim Farkları-210.647 -696.642Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler21 150.864.955 150.864.955Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları21 255.689.513 121.607.460Net Dönem Karı veya Zararı199.448.353 136.361.117Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR944.063.181 746.407.897TOPLAM KAYNAKLAR1.968.172.132 1.668.440.329Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -6.655.491 -446.344 150.864.955 25.842.367 92.542.675 605.090.102 605.090.102Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-292.500 -292.500 -292.500Transferler92.542.675 -92.542.675 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)442.534 -1.212.000 90.976.159 90.206.693 90.206.693Dönem Sonu Bakiyeler21 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -6.212.957 -1.658.344 150.864.955 118.092.542 90.976.159 695.004.295 695.004.295Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -4.670.933 -696.642 150.864.955 121.607.460 136.361.117 746.407.897 746.407.897Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-2.279.064 -2.279.064 -2.279.064Transferler136.361.117 -136.361.117 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)485.995 199.448.353 199.934.348 199.934.348Dönem Sonu Bakiyeler21 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -4.670.933 -210.647 150.864.955 255.689.513 199.448.353 944.063.181 944.063.181Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)199.448.353 90.976.159 62.042.969 27.730.508DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 442.534 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 0 553.167 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler28 0 -110.633 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar485.995 -1.212.000 -1.109.167 -821.344Yabancı Para Çevrim Farkları485.995 -1.212.000 -1.109.167 -821.344DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)485.995 -769.466 -1.109.167 -821.344TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)199.934.348 90.206.693 60.933.802 26.909.164Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları199.934.348 90.206.693 60.933.802 26.909.164http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797684BIST