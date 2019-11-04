***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
04.11.2019 11:32
***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSDEVA52010 ISIN kodlu tahvilin 6.kupon ödemesi ve 7.kupon faiz oranının belirlenmesi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.03.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 150.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 04.05.2020
Vade (Gün Sayısı) 728
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) %4,2543
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSDEVA52010
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 16.04.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 80.000.000
Kupon Sayısı 8
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 06.08.2018 03.08.2018 06.08.2018 4,2543 17,064 18,1884 3.403.440 Evet
2 05.11.2018 6,3841 25,6066 28,1747 5.107.280 Evet
4 06.05.2019 03.05.2019 06.05.2019 5,0774 20,3654 21,9758 4.061.920 Evet
5 05.08.2019 02.08.2019 05.08.2019 6,1198 24,5465 26,9022 4.895.840 Evet
6 04.11.2019 01.11.2019 04.11.2019 4,5911 18,4149 19,7273 3.672.880 Evet
7 03.02.2020 31.01.2020 03.02.2020 3,8815 15,5687 16,5023
8 04.05.2020 30.04.2020 04.05.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 04.05.2020 30.04.2020 04.05.2020
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRSDEVA52010 ISIN Kodlu, 80.000.000.- TL nominal değerli tahvilin 6.kupon ödemesi yapılmış olup, 7.kupon faiz oranı %3,8815 olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796307
BIST