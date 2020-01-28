***DEVIR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
28.01.2020 14:13
***DEVIR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [DEVIR]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
27/12/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Devir Faktoring A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFDEVR52011
Nominal Değer (TL)
8.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
28/01/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
30/01/2020
Vadesi (Gün)
98
İtfa Tarihi
05/05/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814771
BIST
15:57120.091
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -59,00
|Açılış
|: 120.816
|
|Önceki Kapanış
|: 120.150
|
121.109
En Düşük
119.403
15:575,9502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0060
|Açılış
|: 5,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9450
|
5,9531
En Düşük
5,9298
15:576,5481
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0023
|Açılış
|: 6,5380
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5500
|
6,5615
En Düşük
6,5375
15:57300,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -1,71
|Açılış
|: 300,88
|
|Önceki Kapanış
|: 302,59
|
302,73
En Düşük
300,13
BIST En Aktif Hisseler
|DESPC
|6,02
|17.388.580
|% 19,92
|
|ARENA
|12,30
|22.873.071
|% 17,14
|
|DGGYO
|6,83
|24.242.836
|% 16,35
|
|VKING
|4,47
|7.699.192
|% 14,91
|
|METUR
|2,20
|14.604.170
|% 14,58
|
|QNBFL
|144,00
|337.423
|% -14,74
|
|RYSAS
|9,83
|11.394.646
|% -14,60
|
|EGCEY
|0,66
|229.146
|% -9,59
|
|HUBVC
|41,54
|31.340.496
|% -9,10
|
|ESCOM
|3,00
|2.534.943
|% -9,09
|
|THYAO
|14,24
|1.300.702.402
|% 0,99
|
|PETKM
|4,11
|481.349.238
|% 0,74
|
|KRDMD
|2,96
|444.881.123
|% 0,00
|
|ASELS
|23,46
|375.436.842
|% 0,17
|
|ISGYO
|1,85
|352.728.956
|% 2,78
|
|ISGYO
|1,85
|352.728.956
|% 2,78
|
|KRSTL
|2,14
|329.400.828
|% 12,63
|
|KRDMD
|2,96
|444.881.123
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,65
|197.462.160
|% 0,00
|
|KARSN
|1,73
|201.904.881
|% 4,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7106
|7,7493
|% -0,34
|
|Frank
|6,0895
|6,1262
|% -0,30
|
|Riyal
|1,5792
|1,5871
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.574
|1.574
|-8,74
|
|Altın Gr.
|300
|300
|-2,32
|
|Cumhuriyet
|1.991
|2.021
|-11,00
|
|Tam
|1.980
|2.029
|-15,50
|
|Yarım
|957
|982
|-7,49
|
|Çeyrek
|480
|491
|-3,75
|
|Gümüş.Ons
|17,86
|17,90
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|-0,04
|
|B. Petrol
|58,80
|58,80
|0,22
|
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