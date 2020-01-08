***DEVIR*** DEVİR FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
08.01.2020 14:47
***DEVIR*** DEVİR FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yurt içinde, 70.000.000 TL nominal tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla şirketimizce bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirilmek üzere ve halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması için kurula başvuruda bulunulmuştur. Söz konusu talebimiz kurulun 26.12.2019 tarhih ve 76/1664 sayılı toplantısında değerlendirilmiş olup, şirketimizce yurt içinde tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılması kaydıyla ihraç tavanı 30.000.000 TL olacak şekilde onaylanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu 30.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve başvuru formu ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809042
BIST
15:35113.175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 575,46
|Açılış
|: 110.961
|
|Önceki Kapanış
|: 112.600
|
113.342
En Düşük
110.746
15:355,9514
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0214
|Açılış
|: 5,9520
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9780
|
5,9850
En Düşük
5,9396
15:356,6205
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0369
|Açılış
|: 6,6160
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6650
|
6,6817
En Düşük
6,6114
15:35301,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,06
|Açılış
|: 301,95
|
|Önceki Kapanış
|: 301,89
|
309,76
En Düşük
301,56
BIST En Aktif Hisseler
|BRYAT
|76,35
|15.104.904
|% 17,10
|
|ISBTR
|33.351,00
|1.179.463
|% 15,00
|
|DAGHL
|3,31
|35.336.492
|% 14,93
|
|HUBVC
|19,03
|73.449.628
|% 12,01
|
|TIRE
|5,61
|241.008.980
|% 11,53
|
|CRDFA
|2,46
|311.420
|% -14,88
|
|PAGYO
|6,20
|66.866.269
|% -14,25
|
|IHGZT
|5,00
|60.161
|% -9,09
|
|KRSAN
|8,21
|15.141
|% -7,86
|
|SALIX
|7,50
|55.878
|% -6,25
|
|THYAO
|13,56
|1.769.073.763
|% 0,07
|
|ASELS
|22,42
|652.991.988
|% 0,09
|
|GARAN
|11,04
|428.222.994
|% 3,86
|
|PETKM
|3,70
|427.340.221
|% 0,00
|
|HALKB
|6,15
|416.351.601
|% 1,82
|
|ALBRK
|1,62
|355.700.648
|% 1,25
|
|THYAO
|13,56
|1.769.073.763
|% 0,07
|
|EKGYO
|1,40
|168.340.341
|% -0,71
|
|KRDMD
|2,63
|303.908.653
|% 0,38
|
|PETKM
|3,70
|427.340.221
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7705
|7,8095
|% -0,53
|
|Frank
|6,0963
|6,1330
|% -0,49
|
|Riyal
|1,5805
|1,5884
|% -0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.580
|1.580
|7,96
|
|Altın Gr.
|302
|302
|-0,24
|
|Cumhuriyet
|2.002
|2.032
|4,00
|
|Tam
|1.993
|2.043
|4,13
|
|Yarım
|963
|988
|2,00
|
|Çeyrek
|483
|494
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,39
|18,44
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,52
|3,52
|-0,01
|
|B. Petrol
|68,50
|68,50
|0,23
|
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