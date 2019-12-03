***DEVIR*** DEVİR FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***DEVIR*** DEVİR FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracına ilişkin Yönetim Kurulu kararımızYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 03.12.2019İhraç Tavanı Tutarı 70.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiEk AçıklamalarYönetim Kurulumuz tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilebilmesi için azami 70.000.000 TL nominal tutarlı ihraç tavanı alınmak üzere, 25.02.2019 tarihli Genel Kurulun verdiği yetkiye istinaden karar almıştır. İhracın aşağıda belirlenen esaslar çerçevesinde yapılmasına 1. Yurt içinde Türk Lirası cinsinden, bir veya birden fazla tertipler halinde finansman bonosu ve/veya tahvil ihraç edilebilecektir. 2. İhraç halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara yapılabilecektir. 3. İhraçlara ait vade en fazla 2 (iki) yıl olabilecektir. 4. Finansman Bonosu ve/veya tahviller piyasa şartlarına göre iskontolu ve/veya kuponlu olarak ihraç edilebilecektir. Kuponlu finansman bonosu ve/veya tahviller sabit veya değişken faizli olarak ihraç edilebilecektir. 5. Faiz oranı piyasa koşullarına göre belirlenecek, faiz oranının belirlenmesinde ihraç edilecek borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu hazine bonosu ve/veya devlet tahvillerinden bir veya birkaçı referans olarak alınabilecek, referans faizin üzerine piyasa koşullarında belirlenecek ek getiri ilave edilebilecektir. 6. Nitelikli yatırımcılara satılacak borçlanma araçları Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görebilecektir. 7. Tahsisli satış yöntemiyle gerçekleştirilecek borçlanma aracı ihraçlarında birim nominal değer asgari 100.000 TL olacaktır. 8. Borçlanma araçları karşılığı yatırımcılara olan edimlerin yerine getirilmesinde yatırımcılara tertip bazında çeşitli taahhütlerde bulunulabilecek ve/veya 3. taraflarca garantiler verilebilecektir. 9. En iyi gayret aracılığı yöntemi ile yürütülecek olan borçlanma aracı satışına aracılık işlemleri için aracı kurum olarak Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. seçilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801520BIST