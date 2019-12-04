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***DEVIR*** DEVİR FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

04.12.2019 15:51
GÜNCEL HABERLER



***DEVIR*** DEVİR FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Piyasası Kurulu Tavan Limit Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 03.12.2019
İhraç Tavanı Tutarı 70.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 04.12.2019

Ek Açıklamalar
04.12.2019 tarihinde Sermaye Piyasası Kurul'una tavan limiti başvurusu yapılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur. Saygılarımızla




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801755


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YKSLN 6,48 266.162.837 % 20,00  
DOKTA 41,40 761.191 % 20,00  
MAALT 39,36 12.999.285 % 20,00  
SMART 9,97 113.532.881 % 19,98  
FONET 6,67 53.859.754 % 19,96  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,5227 7,5605 % 1,06  
Frank 5,7981 5,8331 % 0,06  
Riyal 1,5293 1,5370 % 0,15  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.474 1.474 -3,33  
Altın Gr. 273 273 0,03  
Cumhuriyet 1.807 1.834 1,00  
Tam 1.801 1.846 4,20  
Yarım 870 893 2,03  
Çeyrek 437 447 1,02  
Gümüş.Ons 16,89 16,91 -0,26  
Gümüş Gr. 3,14 3,14 -0,03  
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