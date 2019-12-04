***DEVIR*** DEVİR FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***DEVIR*** DEVİR FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Piyasası Kurulu Tavan Limit BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 03.12.2019İhraç Tavanı Tutarı 70.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 04.12.2019Ek Açıklamalar04.12.2019 tarihinde Sermaye Piyasası Kurul'una tavan limiti başvurusu yapılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur. Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801755BIST