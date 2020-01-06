***DEVIR*** DEVİR FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
06.01.2020 16:54
***DEVIR*** DEVİR FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi SPK İhraç Limiti Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 03.12.2019
İhraç Tavanı Tutarı 70.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 04.12.2019
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 26.12.2019
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 26.12.2020
Ek Açıklamalar
Yurt içinde, 70.000.000 TL nominal tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla şirketimizce bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirilmek üzere ve halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması için kurula başvuruda bulunulmuştur. Söz konusu talebimiz kurulun26.12.2019 tarhih ve 76/1664 sayılı toplantısında değerlendirilmiş olup, şirketimizce yurt içinde tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılması kaydıyla ihraç tavanı 30.000.000 TL olacak şekilde onaylanmasına karar verilmiştir. Söz konusu 30.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve başvuru formu ekte yer almaktadır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur. Saygılarımızla
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi ve Eki (2).pdf
EK: 2 Devir Faktoring İhraççı Başvuru Formu 13122019.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807871
BIST
18:05111.413
En Yüksek
|Değişim
|: -2,00%
|| -2.271,31
|Açılış
|: 112.532
|
|Önceki Kapanış
|: 113.684
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112.973
En Düşük
111.212
18:055,9727
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0019
|Açılış
|: 5,9790
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|Önceki Kapanış
|: 5,9790
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5,9778
En Düşük
5,9624
18:056,6852
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
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|Açılış
|: 6,6880
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|Önceki Kapanış
|: 6,6660
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6,6997
En Düşük
6,6574
18:05299,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 2,33
|Açılış
|: 299,79
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|Önceki Kapanış
|: 297,58
|
304,72
En Düşük
296,97
BIST En Aktif Hisseler
|DAGHL
|2,51
|11.505.514
|% 14,61
|
|ALGYO
|96,40
|271.312.144
|% 13,55
|
|DAGI
|2,80
|20.259.955
|% 12,45
|
|BALAT
|1,63
|953.997
|% 9,40
|
|SNPAM
|5,52
|10.908.135
|% 8,45
|
|ISBTR
|27.412,50
|1.089.312
|% -15,00
|
|ERSU
|1,70
|6.432.678
|% -10,53
|
|SANKO
|6,50
|9.195.120
|% -9,97
|
|YONGA
|8,13
|87.169
|% -9,67
|
|CEMAS
|1,32
|54.215.257
|% -9,59
|
|THYAO
|13,53
|1.934.372.869
|% -5,12
|
|ASELS
|22,08
|1.056.855.031
|% 1,38
|
|IPEKE
|9,17
|546.038.051
|% 3,15
|
|KRDMD
|2,59
|430.256.500
|% -3,72
|
|GARAN
|10,55
|415.681.126
|% -3,21
|
|ISGYO
|1,76
|387.620.844
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,59
|430.256.500
|% -3,72
|
|ALBRK
|1,52
|251.910.133
|% -1,30
|
|THYAO
|13,53
|1.934.372.869
|% -5,12
|
|EKGYO
|1,40
|197.378.826
|% -4,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8308
|7,8701
|% 0,56
|
|Frank
|6,1320
|6,1689
|% 0,19
|
|Riyal
|1,5873
|1,5952
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.562
|1.563
|13,33
|
|Altın Gr.
|301
|301
|3,56
|
|Cumhuriyet
|2.008
|2.038
|30,00
|
|Tam
|1.999
|2.049
|31,68
|
|Yarım
|966
|991
|15,33
|
|Çeyrek
|485
|496
|7,66
|
|Gümüş.Ons
|18,04
|18,07
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|0,03
|
|B. Petrol
|69,28
|69,28
|0,68
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