***DEVIR*** DEVİR FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***DEVIR*** DEVİR FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi SPK İhraç Limiti OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 03.12.2019İhraç Tavanı Tutarı 70.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 04.12.2019SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 26.12.2019İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 26.12.2020Ek AçıklamalarYurt içinde, 70.000.000 TL nominal tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla şirketimizce bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirilmek üzere ve halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması için kurula başvuruda bulunulmuştur. Söz konusu talebimiz kurulun26.12.2019 tarhih ve 76/1664 sayılı toplantısında değerlendirilmiş olup, şirketimizce yurt içinde tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılması kaydıyla ihraç tavanı 30.000.000 TL olacak şekilde onaylanmasına karar verilmiştir. Söz konusu 30.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve başvuru formu ekte yer almaktadır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur. SaygılarımızlaEklenen DökümanlarEK: 1 İhraç Belgesi ve Eki (2).pdfEK: 2 Devir Faktoring İhraççı Başvuru Formu 13122019.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807871BIST