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***DEVIR*** DEVİR FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

06.01.2020 16:54
GÜNCEL HABERLER



***DEVIR*** DEVİR FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi SPK İhraç Limiti Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 03.12.2019
İhraç Tavanı Tutarı 70.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 04.12.2019
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 26.12.2019
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 26.12.2020

Ek Açıklamalar
Yurt içinde, 70.000.000 TL nominal tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla şirketimizce bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirilmek üzere ve halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması için kurula başvuruda bulunulmuştur. Söz konusu talebimiz kurulun26.12.2019 tarhih ve 76/1664 sayılı toplantısında değerlendirilmiş olup, şirketimizce yurt içinde tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılması kaydıyla ihraç tavanı 30.000.000 TL olacak şekilde onaylanmasına karar verilmiştir. Söz konusu 30.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve başvuru formu ekte yer almaktadır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur. Saygılarımızla
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi ve Eki (2).pdf
EK: 2 Devir Faktoring İhraççı Başvuru Formu 13122019.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807871


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Tam 1.999 2.049 31,68  
Yarım 966 991 15,33  
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