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***DEVIR*** DEVİR FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

25.10.2019 15:55
GÜNCEL HABERLER

***DEVIR*** DEVİR FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi İtfa İşlemi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.09.2018

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 27.500.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 3.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 25.10.2019
Vade (Gün Sayısı) 100
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 28
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 30,97
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDEVRE1911
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 17.07.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 17.07.2019
Vade Başlangıç Tarihi 17.07.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 4.098.000
İhraç Fiyatı 0,92875
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 25.10.2019
Kayıt Tarihi 24.10.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 25.10.2019
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 4.098.000
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 17.07.2019 tarihinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya ihraç etmiş olduğu TRFDEVRE1911 ISIN kodlu finansman bonosunun bugün (25.10.2019) vadesi gelmiş olup, itfa işlemi 4.098.000TL olarak gerçekleşmiştir. Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794796


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
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DITAS 7,75 12.883.207 % 18,50  
KLMSN 11,79 17.526.584 % 15,59  
IHGZT 2,64 1.043.472 % 14,29  
DOBUR 3,66 21.908.011 % 12,62  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3673 7,4043 % -0,28  
Frank 5,7790 5,8139 % -0,15  
Riyal 1,5318 1,5395 % -0,05  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.513 1.513 8,80  
Altın Gr. 280 280 1,18  
Cumhuriyet 1.856 1.884 11,00  
Tam 1.845 1.891 10,36  
Yarım 892 915 5,01  
Çeyrek 447 457 2,50  
Gümüş.Ons 18,27 18,29 0,45  
Gümüş Gr. 3,38 3,38 0,07  
B. Petrol 60,98 60,98 -0,69  
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