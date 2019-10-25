***DEVIR*** DEVİR FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DEVIR*** DEVİR FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi İtfa İşlemiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.09.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 27.500.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 3.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 25.10.2019Vade (Gün Sayısı) 100Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 28Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 30,97Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDEVRE1911Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 17.07.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 17.07.2019Vade Başlangıç Tarihi 17.07.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 4.098.000İhraç Fiyatı 0,92875Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 25.10.2019Kayıt Tarihi 24.10.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 25.10.2019Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 4.098.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarŞirketimizin 17.07.2019 tarihinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya ihraç etmiş olduğu TRFDEVRE1911 ISIN kodlu finansman bonosunun bugün (25.10.2019) vadesi gelmiş olup, itfa işlemi 4.098.000TL olarak gerçekleşmiştir. Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794796BIST