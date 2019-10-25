***DEVIR*** DEVİR FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
25.10.2019 16:43
***DEVIR*** DEVİR FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Satışın Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.10.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 27.500.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 4.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 17.02.2020
Vade (Gün Sayısı) 115
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 19,5
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,83
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDEVR22014
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 25.10.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 25.10.2019
Vade Başlangıç Tarihi 25.10.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 5.413.000
İhraç Fiyatı 0,94212
Ek Açıklamalar
İlgi:06.11.2018 Tarihli SPK İhraç Limiti Onayı Açıklamamız. İlgide kayıtlı açıklamamız ile şirketimizce, yurtiçinde 27.500.000 Türk Lirası'na kadar farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden, bir veya birden fazla ihraç yoluyla bono ve/veya tahvil ihraç edilmesine ilişkin ihraç limiti başvurumuzun SPK tarafından 02.11.2018 tarih ve 54/1235 sayılı kararı ile onaylandığı duyurulmuştu. SPK tarafından onaylanan İhraç limiti kapsamında toplanan talep neticesinde 5.413.000 TL nominal tutarlı finansman bonosunun nitelikli yatırımcılara satışı gerçekleşmiştir. Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794814
BIST