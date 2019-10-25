***DEVIR*** DEVİR FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DEVIR*** DEVİR FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Satışın TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.10.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 27.500.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 4.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 17.02.2020Vade (Gün Sayısı) 115Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 19,5Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,83Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDEVR22014Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 25.10.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 25.10.2019Vade Başlangıç Tarihi 25.10.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 5.413.000İhraç Fiyatı 0,94212Ek Açıklamalarİlgi:06.11.2018 Tarihli SPK İhraç Limiti Onayı Açıklamamız. İlgide kayıtlı açıklamamız ile şirketimizce, yurtiçinde 27.500.000 Türk Lirası'na kadar farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden, bir veya birden fazla ihraç yoluyla bono ve/veya tahvil ihraç edilmesine ilişkin ihraç limiti başvurumuzun SPK tarafından 02.11.2018 tarih ve 54/1235 sayılı kararı ile onaylandığı duyurulmuştu. SPK tarafından onaylanan İhraç limiti kapsamında toplanan talep neticesinde 5.413.000 TL nominal tutarlı finansman bonosunun nitelikli yatırımcılara satışı gerçekleşmiştir. Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794814BIST