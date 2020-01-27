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***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi

27.01.2020 16:36
GÜNCEL HABERLER



***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )

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Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16/07/2019
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

12.07.2019 tarihli İhraç Belgesi Borçlanma Araçlarına İlişkin Esaslar Bölümü ile ilgili olarak 17.01.2020 tarihinde talep edilen "………..ve/veya ihraç edilecek borçlanma araçlarının değişken faiz oranının Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı'na (TLREF) endeksli olarak belirlenmesine ve referans olarak alınacak orana Şirketimizce belirlenecek oranda yıllık ek getiri ilave edilmesine" doğrultusundaki değişiklik 22.01.2020 tarihinde onaylanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814604


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