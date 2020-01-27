***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
27.01.2020 16:36
***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16/07/2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
12.07.2019 tarihli İhraç Belgesi Borçlanma Araçlarına İlişkin Esaslar Bölümü ile ilgili olarak 17.01.2020 tarihinde talep edilen "………..ve/veya ihraç edilecek borçlanma araçlarının değişken faiz oranının Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı'na (TLREF) endeksli olarak belirlenmesine ve referans olarak alınacak orana Şirketimizce belirlenecek oranda yıllık ek getiri ilave edilmesine" doğrultusundaki değişiklik 22.01.2020 tarihinde onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814604
BIST
17:11120.759
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -1.383,12
|Açılış
|: 120.712
|
|Önceki Kapanış
|: 122.142
|
121.674
En Düşük
120.627
17:115,9509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0081
|Açılış
|: 5,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9350
|
5,9514
En Düşük
5,9349
17:116,5610
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0070
|Açılış
|: 6,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5420
|
6,5682
En Düşük
6,5420
17:11302,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 2,43
|Açılış
|: 302,78
|
|Önceki Kapanış
|: 300,36
|
303,79
En Düşük
300,02
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|10,10
|41.792.821
|% 19,95
|
|CRFSA
|7,76
|68.301.526
|% 19,94
|
|TKNSA
|12,02
|366.553.881
|% 18,89
|
|PNSUT
|16,68
|126.617.031
|% 17,46
|
|LINK
|24,70
|14.436.912
|% 16,07
|
|BURVA
|18,08
|634.500
|% -14,96
|
|EKIZ
|1,17
|114.533
|% -8,59
|
|EGCYO
|0,44
|573.601
|% -8,33
|
|RYSAS
|11,70
|10.279.708
|% -8,16
|
|KSTUR
|22,50
|14.570
|% -7,71
|
|THYAO
|14,23
|1.220.822.938
|% -2,13
|
|GUSGR
|2,70
|966.922.538
|% -1,82
|
|PETKM
|4,09
|757.183.148
|% 0,49
|
|ASELS
|23,44
|611.207.907
|% 2,18
|
|TKNSA
|12,02
|366.553.881
|% 18,89
|
|GUSGR
|2,70
|966.922.538
|% -1,82
|
|CEMAS
|1,55
|306.233.292
|% 1,97
|
|PETKM
|4,09
|757.183.148
|% 0,49
|
|ALBRK
|1,76
|321.197.071
|% 1,73
|
|KRDMD
|2,98
|351.406.794
|% -1,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7472
|7,7860
|% -0,00
|
|Frank
|6,1182
|6,1551
|% 0,38
|
|Riyal
|1,5813
|1,5892
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.583
|1.583
|10,97
|
|Altın Gr.
|303
|303
|2,35
|
|Cumhuriyet
|2.002
|2.032
|25,00
|
|Tam
|1.993
|2.043
|17,89
|
|Yarım
|963
|988
|8,65
|
|Çeyrek
|483
|494
|4,33
|
|Gümüş.Ons
|18,23
|18,27
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|0,03
|
|B. Petrol
|58,12
|58,12
|-1,77
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:22
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, TSKB, TOASO
-
17:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1537, 87 kaybederek (% -1.33 ) 114, 331
-
17:22
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UFUK, BSOKE, PETUN, GSDHO, DESPC, ORMA, EGCEY
-
17:22
QNBFL, NETAS, COSMO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:22
RYSAS, EMNIS, EKIZ değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında