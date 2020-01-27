***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16/07/2019Bildirim İçeriğiAçıklamalar12.07.2019 tarihli İhraç Belgesi Borçlanma Araçlarına İlişkin Esaslar Bölümü ile ilgili olarak 17.01.2020 tarihinde talep edilen "………..ve/veya ihraç edilecek borçlanma araçlarının değişken faiz oranının Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı'na (TLREF) endeksli olarak belirlenmesine ve referans olarak alınacak orana Şirketimizce belirlenecek oranda yıllık ek getiri ilave edilmesine" doğrultusundaki değişiklik 22.01.2020 tarihinde onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814604BIST