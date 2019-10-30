***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 30.000.000 1.241.463 -277.304 3.229.361 38.817 0 38.817 0 0 1.965.400 0 0 0 6.164.738 21.956.656 31.041.808 52.998.464 95.360.939 95.360.939Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -34.262 0 -34.262 -34.262 0 -34.262Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 -34.262 -34.262 -34.262 -34.262Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar30.000.000 1.241.463 -277.304 3.229.361 38.817 38.817 0 1.965.400 0 0 0 6.164.738 21.922.394 31.041.808 52.964.202 95.326.677 95.326.677Transferler0 0 0 0 0 4.348.884 26.692.924 -31.041.808 -4.348.884 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -22.953 0 -22.953 0 0 0 0 0 0 -45.992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.094.391 11.094.391 11.025.446 0 11.025.446Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 11.094.391 11.094.391 11.094.391 11.094.391Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-22.953 -22.953 0 -45.992 0 0 0 0 -68.945 -68.945Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Avansı0 0 0 0 0 0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 -11.936.784 -11.936.784 -11.936.784 -11.936.784Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-533.523 0 0 0 0 0 0 -533.523 -533.523Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler27 30.000.000 1.241.463 0 0 0 -810.827 0 3.229.361 0 0 0 0 0 0 15.864 0 15.864 0 0 0 0 0 0 1.919.408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.513.622 0 0 0 36.678.534 11.094.391 47.772.925 93.881.816 0 93.881.816Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 30.000.000 1.241.463 -810.827 3.229.361 -54.755 0 -54.755 0 0 0 0 0 0 1.940.310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.513.622 0 0 0 36.678.534 17.875.415 54.553.949 100.613.123 0 100.613.123Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar30.000.000 1.241.463 0 0 0 -810.827 0 3.229.361 0 0 0 0 0 0 -54.755 0 -54.755 0 0 0 0 0 0 1.940.310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.513.622 0 0 0 36.678.534 17.875.415 54.553.949 100.613.123 0 100.613.123Transferler0 0 0 0 0 0 0 17.875.415 -17.875.415 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 0 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.362.410 17.362.410 17.362.518 0 17.362.518Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 17.362.410 17.362.410 17.362.410 0 17.362.410Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 108 108 0 0 0 0 0 108 0 108Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0 0 0 0Sermaye Avansı0 0 0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0 0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler27 30.000.000 1.241.463 0 0 0 -810.827 0 3.229.361 0 0 0 0 0 0 -54.647 0 -54.647 0 0 0 0 0 0 1.940.310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.513.622 0 0 0 54.553.949 17.362.410 71.916.359 117.975.641 0 117.975.641Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-54.766.847 -10.021.178Dönem Karı (Zararı)17.362.410 11.094.391Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-2.605.972 2.480.482Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18-19 555.080 138.572Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.159 298.423Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 19.090 17.615Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 -17.931 280.808Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.650.686 -2.622.450Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 53.567 197.934Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 -60.480 55.696Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler22 2.657.599 -2.876.080Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-11.483.469 2.467.551Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler31-33 -16.032.103 -9.815.352Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler31-33 7.273.110 6.753.261Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri10 324.302 3.367.146Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 -3.048.778 2.162.496Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 5.009.293 3.231.361Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler26 661.279 -1.032.975İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-65.475.862 -18.582.375Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -34.185.639 176.710.824Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 -249.139 -19.957.102Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -30.229.745 55.757.819Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 -743.997 -232.924.874Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 -67.342 1.830.958Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-50.719.424 -5.007.502Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler24 0 -187.229Vergi İadeleri (Ödemeleri)35 0 -3.449.904Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-4.047.423 -1.376.543YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-150.536 -123.757Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18-19 0 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-150.536 -123.757Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -150.536 -17.055Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları19 0 -106.702Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI33.785.588 -7.354.977Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 101.966.645 52.744.787Kredilerden Nakit Girişleri8 101.966.645 52.744.787Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -77.150.865 -52.176.449Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -77.150.865 -52.176.449Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -540.426 0Ödenen Temettüler0 -11.936.784Ödenen Faiz32-33 9.510.234 4.013.469YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-21.131.795 -17.499.912NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-21.131.795 -17.499.912DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 73.840.841 37.455.249DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 52.709.046 19.955.337Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 52.725.864 73.944.275Ticari Alacaklar10 162.758.282 121.964.759İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10-37 210.949 351.434İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 162.547.333 121.613.325Diğer Alacaklar11 256.909 7.770İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 256.909 7.770Türev Araçlar12 0 0Stoklar13 41.698.205 11.450.529Peşin Ödenmiş Giderler15 6.985.006 1.465.578Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 509.486 255.860Diğer Dönen Varlıklar26 802.703 1.463.982ARA TOPLAM265.736.455 210.552.753TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR265.736.455 210.552.753DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar10 26.203 3.604.399İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10 26.203 3.604.399Maddi Duran Varlıklar18 182.986 118.251Kullanım Hakkı Varlıkları18 1.561.147 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 506.177 538.193Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 506.177 538.193Ertelenmiş Vergi Varlığı35 8.825.491 13.834.811TOPLAM DURAN VARLIKLAR11.102.004 18.095.654TOPLAM VARLIKLAR276.838.459 228.648.407KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 79.716.302 31.737.716Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 8.835.641 27.130.066Ticari Borçlar10 41.535.180 41.954.875İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10-37 343.111 235.158İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 41.192.069 41.719.717Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 93.914 84.001Diğer Borçlar11 1.396.246 1.463.588İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 1.396.246 1.463.588Türev Araçlar12 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 5.235.770 3.805.020Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 0 0Kısa Vadeli Karşılıklar22 20.638.843 18.041.724Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 20.638.843 18.041.724ARA TOPLAM157.451.896 124.216.990TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER157.451.896 124.216.990UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 1.143.595 3.604.399Uzun Vadeli Karşılıklar24 267.327 213.895Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 267.327 213.895TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.410.922 3.818.294TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER158.862.818 128.035.284ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar27 117.975.641 100.613.123Ödenmiş Sermaye30.000.000 30.000.000Sermaye Düzeltme Farkları1.241.463 1.241.463Geri Alınmış Paylar (-)-810.827 -810.827Paylara İlişkin Primler (İskontolar)3.229.361 3.229.361Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-54.647 -54.755Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-54.647 -54.755Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-54.647 -54.755Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.940.310 1.940.310Yabancı Para Çevrim Farkları1.940.310 1.940.310Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10.513.622 10.513.622Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları54.553.949 36.678.534Net Dönem Karı veya Zararı17.362.410 17.875.415Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR117.975.641 100.613.123TOPLAM KAYNAKLAR276.838.459 228.648.407Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 486.685.352 643.161.464 176.974.757 144.296.002Satışların Maliyeti28 -461.668.817 -620.419.296 -169.041.256 -139.312.556TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)25.016.535 22.742.168 7.933.501 4.983.446BRÜT KAR (ZARAR)25.016.535 22.742.168 7.933.501 4.983.446Genel Yönetim Giderleri29 -5.356.288 -5.376.818 -1.840.901 -1.709.620Pazarlama Giderleri29 -5.256.501 -4.671.774 -1.714.132 -1.815.050Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 7.895.813 9.292.024 1.113.134 1.051.191Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -7.363.482 -12.000.789 -917.366 -161.966ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)14.936.077 9.984.811 4.574.236 2.348.001Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 0 0 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 0 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)14.936.077 9.984.811 4.574.236 2.348.001Finansman Gelirleri33 9.086.524 8.755.229 2.115.842 3.024.599Finansman Giderleri33 -1.650.898 -4.414.288 -542.893 -1.855.932SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)22.371.703 14.325.752 6.147.185 3.516.668Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-5.009.293 -3.231.361 -1.362.010 -774.095Dönem Vergi (Gideri) Geliri35 0 -144.849 0 -32.074Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 -5.009.293 -3.086.512 -1.362.010 -742.021SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)17.362.410 11.094.391 4.785.175 2.742.573DÖNEM KARI (ZARARI)17.362.410 11.094.391 4.785.175 2.742.573Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları17.362.410 11.094.391 4.785.175 2.742.573Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 36 0,57874700 0,36981300 0,15950600 0,09141900Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar108 -22.953 1.601 6.424Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)27 135 -28.691 2.001 8.030Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-27 5.738 -400 -1.606Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-27 5.738 -400 -1.606Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar27 0 -45.992 0 -34.523Yabancı Para Çevrim Farkları0 -45.992 0 -34.523DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)108 -68.945 1.601 -28.099TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)17.362.518 11.025.446 4.786.776 2.714.474Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları17.362.518 11.025.446 4.786.776 2.714.474http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795465BIST