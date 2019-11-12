***DGGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.11.2019 15:09
***DGGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DGGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798462
BIST
16:24104.029
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 910,84
|Açılış
|: 103.452
|
|Önceki Kapanış
|: 103.118
|
104.428
En Düşük
103.452
16:245,7708
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0031
|Açılış
|: 5,7740
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7720
|
5,7827
En Düşük
5,7613
16:246,3584
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0128
|Açılış
|: 6,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3818
En Düşük
6,3511
16:24269,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,59
|Açılış
|: 269,58
|
|Önceki Kapanış
|: 270,18
|
270,70
En Düşük
268,78
BIST En Aktif Hisseler
|ARSAN
|2,88
|10.450.209
|% 20,00
|
|OZGYO
|1,39
|225.380.337
|% 19,83
|
|DGGYO
|3,48
|32.030.542
|% 17,57
|
|ISBTR
|25.656,50
|436.161
|% 15,00
|
|AKENR
|0,76
|51.402.773
|% 13,43
|
|KLNMA
|39,44
|2.274.150
|% -14,96
|
|IEYHO
|0,41
|73.426.626
|% -10,87
|
|SELEC
|5,53
|14.003.389
|% -6,27
|
|YATAS
|5,94
|34.612.092
|% -5,86
|
|MRGYO
|0,88
|25.711.977
|% -5,38
|
|THYAO
|13,34
|1.951.506.097
|% 2,69
|
|PGSUS
|71,05
|644.524.379
|% 7,49
|
|ASELS
|19,08
|387.910.360
|% 1,60
|
|GARAN
|9,85
|312.977.977
|% 0,82
|
|PETKM
|3,69
|283.132.463
|% 0,54
|
|IEYHO
|0,41
|73.426.626
|% -10,87
|
|OZGYO
|1,39
|225.380.337
|% 19,83
|
|THYAO
|13,34
|1.951.506.097
|% 2,69
|
|CEMAS
|1,21
|114.834.276
|% 10,00
|
|PETKM
|3,69
|283.132.463
|% 0,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3869
|7,4240
|% -0,15
|
|Frank
|5,7759
|5,8107
|% -0,23
|
|Riyal
|1,5348
|1,5425
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.452
|1.453
|-2,41
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,31
|
|Cumhuriyet
|1.793
|1.820
|-11,00
|
|Tam
|1.785
|1.830
|-9,24
|
|Yarım
|863
|885
|-4,47
|
|Çeyrek
|433
|443
|-2,24
|
|Gümüş.Ons
|16,80
|16,82
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,13
|-0,01
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|B. Petrol
|62,30
|62,30
|0,12
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