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***DGHOL* *DOAS*** DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

27.12.2019 14:21
GÜNCEL HABERLER



***DGHOL******DOAS*** DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler [DOAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04/11/2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
27/12/2019
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
-
Tarih
27/12/2019
Saati
10:00
Adresi
Maslak Mah. Büyükdere Caddesi N249 Sarıyer/İstanbul
Gündem
1. Toplantı Başkanlığı'na Şehmuz Ahmet Sedid Kurutluoğlu oy toplayıcılığına Hisar Ege Toprak Erdoğan ve tutanak yazmanlığına Fikri Murat Tokatlı seçilmelerine katılanların oybirliği ile karar verildi. 2. Başkanın teklifi üzerine toplantı tutanağının Başkanlık Divanınca müştereken imza edilmesi katılanların oybirliği ile kabul edildi. 3. Şirketimizin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Birleşme Sözleşmesi, Son Üç Yılın Yılsonu Finansal Tabloları ile Yıllık Faaliyet Raporlarının pay sahiplerinin incelemesine Türk Ticaret Kanunu'nun 149. maddesi uyarınca sunulduğu, buna ilişkin ilanların Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 13.11.2019 tarih ve 9950 sayılı nüshasında yayınlanmış olduğu ve söz konusu bilgilere herhangi bir itirazın olmadığı hususu müzakere edildi. Türk Ticaret Kanunu'nun Birleşme ile ilgili maddeleri ve diğer hükümleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19, 20. maddelerine ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak Doğuş Araştırma Geliştirme ve Müşavirlik Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 30.06.2019 tarihli birleşmeye esas teşkil eden bilançolarında yer alan tüm aktif ve pasifleriyle birlikte devralmak suretiyle şirketimiz ile birleşmesine ve birleşen bu şirketin tasfiyesiz olarak infisah ederek Doğuş Holding A.Ş.'ne katılması hususunda Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun aldığı 04.11.2019 tarihli ve 2019/39 sayılı Yönetim Kurulu Kararına istinaden hazırlanan Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Faik Şahenk ve Yönetim Kurulu Üyesi Şehmuz Ahmet Sedid Kurutluoğlu tarafından 07.11.2019 tarihinde imzalanan Birleşme Sözleşmesinin aynen onaylanmasına, Ayrıca işbu Yönetim Kurulu Kararında belirtilen devrolan şirket Doğuş Araştırma Geliştirme ve Müşavirlik Hizmetleri Anonim Şirketi'nin sermayesinin %95,98 ine sahip olması dolayısıyla birleşme işleminin TTKnın 155 ve 156. maddeleri hükümleri çerçevesinde kolaylaştırılmış usulde gerçekleştirilmesine ve bu çerçevede TTK nın 156. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca Birleşme Raporunun hazırlanmamasına hususuna karar verilmiş olup sözkonusu hususun onaylanmasına Katılanların oybirliği ile karar verildi. 4. Türk Ticaret Kanunu'nun 136 ve ilgili diğer maddeleri ve K.V.K.'nın 18., 19. ve 20. maddeleri uyarınca, gündem gereği şirket sermayesinin işbu devir suretiyle birleşme işlemi sonucunda 856.027.050.-TL'den, 862.837.305.-TL'ye çıkarılması hususu görüşüldü. T.C.Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 19.12.2019 tarih ve 50557336 sayılı izin yazısına istinaden Yapılan görüşmeler neticesinde Doğuş Araştırma Geliştirme ve Müşavirlik Hizmetleri Anonim Şirketi unvanlı şirketin aktif ve pasifleri ile birlikte şirketimize tasfiyesiz infisah yoluyla katılması (birleşmesi) sonucunda, Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından hazırlanan 05.11.2019 tarihli ve YMM[1670-146/2045-04] sayılı YMM raporu ile de tespit edildiği üzere Şirketimiz mevcut sermayesinin 6.810.255.-TL tutarında artırılarak 862.837.305.-TL'ye çıkartılmasına katılanların oybirliği ile karar verildi. Artırılacak sermaye tutarı neticesinde çıkarılacak yeni payların Devrolan Şirket olan Doğuş Araştırma Geliştirme ve Müşavirlik Hizmetleri Anonim Şirketi'nin Şirketimiz dışındaki hissedarlarına dağılımının, Birleşme Sözleşmesi ve 05.11.2019 tarihli ve YMM[1670-146/2045-04] sayılı YMM raporunda da tespit edildiği şekilde yapılmasına ve çıkarılacak yeni pay senetlerinin pay sahiplerine teslim edilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi. Bu sebeple Şirket Esas Sözleşmesinin sermaye ile ilgili 7. maddesinin aşağıda yazılı şekilde aynen kabulüne katılanların oy birliği ile karar verildi.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Ekli toplantı tutanağında sunulmaktadır
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar

Doğuş Holding A.Ş.'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 27.12.2019 tarihinde yapılmış olup toplantı tutanağı ekte tarafınıza sunulmaktadır.
Saygılarımızla





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805552


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