***DGHOL*** DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***DGHOL*** DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar8 Kasım 2019 tarihinde S&P tarafından ulusal ölçek kredi notumuz TrB+ seviyesinden TrBB seviyesine yükseltilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797996BIST