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***DGHOL*** DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

27.01.2020 14:30
GÜNCEL HABERLER



***DGHOL*** DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSDOGH72112 ISIN Kodlu Tahvile İlişkin 10. Kupon Ödemesinin Gerçekleştirilmesi ve 11. Kupon Faiz Oranı Hakkında Bilgilendirme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.04.2017

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 26.07.2021
Vade (Gün Sayısı) 1.456
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSDOGH72112
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 31.07.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 350.000.000
İhraç Fiyatı 100
Kupon Sayısı 16
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 30.10.2017 27.10.2017 30.10.2017 4,1915 Evet
2 29.01.2018 26.01.2018 29.01.2018 4,2298 Evet
3 30.04.2018 27.04.2018 30.04.2018 4,5783 18,3635 19,6686 Evet
4 30.07.2018 27.07.2018 30.07.2018 4,5999 18,45 19,7675 Evet
5 29.10.2018 26.10.2018 30.10.2018 5,9087 23,6999 25,8929 Evet
6 28.01.2019 25.01.2019 28.01.2019 7,8982 31,6794 35,6497 Evet
7 29.04.2019 26.04.2019 29.04.2019 7,0635 28,3316 31,4896 Evet
8 29.07.2019 26.07.2019 29.07.2019 7,4795 30 33,5507 Evet
9 28.10.2019 25.10.2019 28.10.2019 6,1062 24,492 26,8371 Evet
10 27.01.2020 24.01.2020 27.01.2020 4,6649 18,7107 20,0663 Evet
11 24.07.2020 27.07.2020
13 26.10.2020 23.10.2020 26.10.2020
14 25.01.2021 22.01.2021 25.01.2021
15 26.04.2021 22.04.2021 26.04.2021
16 26.07.2021 23.07.2021 26.07.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimizin TRSDOGH72112 ISIN Kodlu Tahviline ilişkin olarak 10.kupon ödeme işlemi 27 Ocak 2020 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, ödeme tutarları Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Takasbank A.Ş. nezdindeki hesabına aktarılmıştır. Saygılarımızla




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814557


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