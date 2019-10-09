***DGHOL*** DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***DGHOL*** DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiAntur Turizm A. Ş. Konaklama ve seyahat acentası 12600978 12318732 TRY 97,76 Bağlı OrtaklıkAra Güler Doğuş Sanat ve Müzecilik A.Ş. Fotoğrafçılık 25650000 15390000 TRY 60,00 Bağlı OrtaklıkAyson Geoteknik ve Deniz İnşaat A. Ş. Sondaj 2000000 380000 TRY 19,00 Bağlı OrtaklıkBomonti Kültür Ve Eğlence Merkezi Yönetimi A.Ş. Eğlence ve organizasyon 32000000 28480000 TRY 89,00 Bağlı OrtaklıkCorpera Turizm Yatırımları A. Ş. Konaklama 151604632 75802316 TRY 50,00 Müşterek AnlaşmaD Enerji Üretim ve Yatırım A. Ş. Yatırım şirketi 1767581783 1767581783 TRY 100 Bağlı OrtaklıkAnadolu Göcek Marina Turizm Yatırımları A.Ş. Marina operasyonu 42407999 4228078 TRY 9,97 Bağlı OrtaklıkD Marina İşletmeciliği Turizm ve Yönetim Hizmetleri A. Ş. Marina yönetimi 1200000 1200000 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkD Otel Göcek Turizm Yatırımları ve İşletmeciliği Ticaret A. Ş. Konaklama 175558105 107339514 TRY 61,14 Bağlı OrtaklıkD Otel Marmaris Turizm İşletmeciliği Ticaret ve Sanayi A. Ş. Konaklama 478204000 47769471 TRY 9,99 Bağlı OrtaklıkDogus Avenue Holding Cooperatıef U.A. Yatırım şirketi 2800000 2747240 EUR 98,12 Bağlı OrtaklıkDogus Avenue LLC Perakande satış hizmeti 122938500 122939 RUB 0,10 Bağlı OrtaklıkDogus Croatia d.o.o. Yatırım şirketi 875334700 875334700 HRK 100,00 Bağlı OrtaklıkDogus Management Services Limited İşletme ve finansal yatırımlar 98134726 98134726 USD 100,00 Bağlı OrtaklıkDoğuş Araştırma Geliştirme ve Müşavirlik Hizmetleri A. Ş. Yatırım şirketi 754370000 724038739 TRY 95,98 Bağlı OrtaklıkDoğuş Bilgi İşlem ve Teknoloji Hizmetleri A. Ş. Yazılım geliştirme 206400000 161495518 TRY 78,24 Bağlı OrtaklıkDoğuş Dalaman Marina İşletmeciliği Turizm ve Ticaret A. Ş. Faaliyette olmayan şirket 6000000 5999800 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkDoğuş Didim Marina İşletmeleri ve Ticaret A. Ş. Marina operasyonu 108823250 86923232 TRY 79,88 Bağlı OrtaklıkDoğuş Dijital Hizmetler A. Ş. Medya 35050000 33244925 TRY 94,85 Bağlı OrtaklıkDoğuş Fotoğraf Ve Kamera Ekipmanları A. Ş. Perakende satış hizmetleri 23700000 23700000 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkDoğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A. Ş. Gayrimenkul yatırım ortaklığı 332007786 312337230 TRY 94,08 Bağlı OrtaklıkDoğuş Gayrimenkul Yatırım ve İşletme A. Ş. Gayrimenkul geliştirme 362490452 362490452 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkDoğuş International Coöperatief U.A. Yatırım şirketi 247351234 247106880 EUR 99,90 Bağlı OrtaklıkDoğuş İnşaat ve Ticaret A.Ş. İnşaat 209687102 204451471 TRY 97,50 Bağlı OrtaklıkDoğuş Otel Yatırımları ve Turizm A. Ş. Yatırım şirketi 112325000 112325000 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkDoğuş Oto Pazarlama ve Ticaret A. Ş. Otomotiv perakende 45000000 1689355 TRY 3,75 Bağlı OrtaklıkDoğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A. Ş. Otomotiv dağıtımı 220000000 98946629 TRY 44,98 Bağlı OrtaklıkDoğuş Perakende Satış Giyim ve Aksesuar Ticaret A. Ş. Perakende satış hizmeti 138940000 138940000 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkDoğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A. Ş. E-ticaret 182628500 91314250 TRY 50,00 Müşterek AnlaşmaDoğuş Sigorta Aracılık Hizmetleri A. Ş. Sigorta acentesi 1265000 733768 TRY 58,01 Bağlı OrtaklıkDoğuş SK Finansal ve Ticari Yatırım ve Danışmanlık A.Ş. Girişim sermayesi 38250624 19125312 TRY 50,00 Müşterek AnlaşmaDoğuş Spor Kompleksi Yatırım ve İşletme A. Ş. Spor hizmetleri 52525000 52525000 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkDoğuş Tarımsal Projeler Araştırma Geliştirme Hizmetleri A. Ş. Tarımsal araştırma ve geliştirme faaliyetleri 2500000 2500000 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkDoğuş Turgutreis Marina İşletmeciliği Turizm ve Ticaret A. Ş. Marina operasyonu 12096150 8536150 TRY 70,57 Bağlı OrtaklıkDoğuş Turizm Sağlık Yatırımları ve İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret A. Ş. Gayrimenkul geliştirme 117813409 117813409 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkDoğuş Yayın Grubu A. Ş. Medya 3306470000 3286073793 TRY 99,38 Bağlı OrtaklıkDoğuş Zhenfa Kozmetik Ticaret A.Ş. Yatırım şirketi 12000000 8040000 TRY 67,00 Bağlı OrtaklıkDream International Coöperatif U.A. Yatırım şirketi 131903680 131904 EUR 0,10 Bağlı OrtaklıkGaranti Turizm Yatırım ve İşletme A. Ş. Konaklama 62798160 55705062 TRY 88,70 Bağlı OrtaklıkGöktrans Turizm ve Ticaret A. Ş. Konaklama 456653328 319573626 TRY 69,98 Bağlı OrtaklıkHedef Medya Tanıtım Interaktif Medya Pazarlama A. Ş. Elektronik posta pazarlama 2000000 2000000 TRY 100,00 Bağlı Ortaklıkİstinye Yönetim Hizmetleri A. Ş. Alışveriş merkezi yönetimi 1000000 420000 TRY 42,00 İştirakKörfez Havacılık Turizm ve Ticaret A. Ş. Taşımacılık 269573000 269573000 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkNahita Restoran İşletmeciliği ve Yatırım A. Ş. Yatırım şirketi 334045510 133618204 TRY 40,00 Bağlı OrtaklıkPozitif Arena Konser Salon İşletmeleri A. Ş. Eğlence ve organizasyon 20736400 20736400 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkPozitif Müzik A. Ş. Eğlence ve organizasyon 26333350 23099346 TRY 87,72 Bağlı OrtaklıkPozitif Müzik Yapım A. Ş. Eğlence ve organizasyon 800860 640690 TRY 80,00 Bağlı OrtaklıkReidin FZ-LLC Gayrimenkul araştırma 100000 51000 AED 51,00 İştirakRelated Digital Marketing Coöperatief U.A. Yatırım şirketi 630869 6309 EUR 1,00 Bağlı OrtaklıkGalataport İstanbul Liman İşletmeciliği ve Yatırımları A.Ş. Gayrimenkul geliştirme 985400000 798174000 TRY 81,00 Bağlı OrtaklıkSititur Turizm Yatırım ve Danışmanlık Hizmetleri A. Ş. Faaliyette olmayan şirket 96468000 96468000 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkŞahintur Şahinler Otelcilik Turizm Yatırım İşletmecilik A. Ş. Konaklama 32301578 32301568 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkTansaş Gıda Sanayi ve Turizm Tic. Ltd. Şti. Faaliyette olmayan şirket 1220000 1218400 TRY 99,87 Bağlı OrtaklıkTeknik Mühendislik ve Müşavirlik A. Ş. İnşaat mühendisliği 50000 42400 TRY 84,80 Bağlı OrtaklıkTÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Limited Ş. Değerleme hizmetleri 14150000 7067925 TRY 49,95 Müşterek AnlaşmaVDF Faktoring Hizmetleri A. Ş. Faktoring 20000000 2 TRY 0,00 İştirakVDF Servis ve Ticaret A. Ş. Yatırım şirketi 5100000 549882 TRY 10,78 İştirakVDF Sigorta Aracılık Hizmetleri A. Ş. Sigorta aracılığı 2000000 80 TRY 0,00 İştirakVolkswagen Doğuş Tüketici Finansmanı A. Ş. Tüketici finansmanı 180000000 1800001 TRY 1,00 İştirakVoyager Mediterranean Turizm Endüstrisi ve Ticareti A. Ş. Konaklama 31853934 31853934 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkZingat Gayrimenkul Bilgi Sistemleri A.Ş. Emlak sitesi 119980860 46326513 TRY 38,61 İştirakDoğuş Yeni Girişimler ve Projeleri A.Ş. Yatırım şirketi 1182261 1182261 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkMobilet Dijital Hizmetler A.Ş. Biletleme 15810000 6324000 TRY 40,00 Bağlı OrtaklıkDoğuş Yönetim Danışmanlığı A.Ş. Yatırım şirketi 50000 50000 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkYüce Auto Motorlu Araçlar Ticaret Anonim Şirketi Otomotiv dağıtımı 2100000 0,3 TRY 0,00 İştirakDoğuş Otel İşletmeciliği ve Yönetim Hizmetleri A.Ş. Konaklama 3600000 3600000 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkTabloda sadece Doğuş Holding'in doğrudan payı bulunan şirketler ve doğrudan sahip olduğu paylar görülmektedir. Doğuş Holding'in doğrudan ve dolaylı payları dikkate alınarak tespit edilen tüm şirketlerin listesi ise kamuya açıklanan finansal tablolarımızda yer almaktadır. TRYhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791755BIST