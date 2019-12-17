***DGHOL*** DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
17.12.2019 09:00
***DGHOL*** DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Maslak Mahallesi Büyükdere Cad. No: 249/20 Sarıyer / İstanbul / TÜRKİYE
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Maslak Mahallesi Büyükdere Cad. No: 249/20 Sarıyer / İstanbul / TÜRKİYE 0212 335 32 32 0212 335 30 90
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803797
BIST
11:13111.520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 394,28
|Açılış
|: 111.495
|
|Önceki Kapanış
|: 111.126
|
111.783
En Düşük
111.198
11:135,8662
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0182
|Açılış
|: 5,8580
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8480
|
5,8662
En Düşük
5,8441
11:136,5298
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0111
|Açılış
|: 6,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5120
|
6,5349
En Düşük
6,5146
11:13278,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,95
|Açılış
|: 278,60
|
|Önceki Kapanış
|: 277,65
|
278,69
En Düşük
277,35
BIST En Aktif Hisseler
|GUSGR
|2,80
|235.354.371
|% 15,23
|
|UNYEC
|5,50
|16.883.984
|% 13,17
|
|KSTUR
|30,78
|13.882
|% 9,69
|
|HALKS
|1,82
|34.405
|% 9,64
|
|DZGYO
|5,07
|2.967.607
|% 9,50
|
|ATAGY
|4,80
|2.559.354
|% -9,43
|
|PRZMA
|3,76
|9.529
|% -5,76
|
|SAMAT
|1,55
|3.913.267
|% -5,49
|
|TSPOR
|2,62
|66.126.044
|% -5,42
|
|KERVN
|0,53
|206.008
|% -3,64
|
|THYAO
|13,98
|378.562.593
|% -0,21
|
|GUSGR
|2,80
|235.354.371
|% 15,23
|
|ISFIN
|3,38
|167.063.853
|% 2,42
|
|SISE
|5,16
|138.144.061
|% 1,38
|
|ODAS
|2,20
|100.348.582
|% 2,33
|
|GUSGR
|2,80
|235.354.371
|% 15,23
|
|ALBRK
|1,35
|72.284.269
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,38
|167.063.853
|% 2,42
|
|ODAS
|2,20
|100.348.582
|% 2,33
|
|CEMAS
|1,58
|55.114.788
|% 3,95
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7493
|7,7881
|% -0,41
|
|Frank
|5,9429
|5,9787
|% 0,24
|
|Riyal
|1,5584
|1,5662
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.477
|1.478
|1,10
|
|Altın Gr.
|278
|279
|0,89
|
|Cumhuriyet
|1.840
|1.868
|21,00
|
|Tam
|1.833
|1.878
|16,87
|
|Yarım
|886
|909
|8,16
|
|Çeyrek
|444
|454
|4,08
|
|Gümüş.Ons
|17,01
|17,05
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,21
|3,22
|0,01
|
|B. Petrol
|65,50
|65,50
|0,16
|