***DGHOL*** DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
30.12.2019 15:48
***DGHOL*** DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 862.837.305
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Deniz Şahenk 148052978 TRY 17,159
Ferit Faik Şahenk 279230210 TRY 32,362
FİLİZ ŞAHENK 261381141 TRY 30,293
DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş. 87883097 TRY 10,185
DOĞUŞ OTOM.SERVİS TİC.A.Ş. 31575087 TRY 3,659
GARANTİ TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş. 40098140 TRY 4,647
ANTUR TURİZM A.Ş. 3848162 TRY 0,446
DOĞUŞ SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ A.Ş. 4617805 TRY 0,535
DOĞUŞ TURİZM SAĞ.YAT.VE İŞL. SANAYİ VE TİC. A.Ş. 4998789 TRY 0,579
DOĞUŞ OTO PAZARLAMA VE TİC.A.Ş. 264383 TRY 0,031
D OTEL GÖCEK TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A. Ş. 887324 TRY 0,103
DİĞER ORTAKLAR 189 TRY 0,000
TOPLAM 862837305 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805805
BIST
18:05114.754
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 1.070,36
|Açılış
|: 114.057
|
|Önceki Kapanış
|: 113.684
|
114.962
En Düşük
114.057
18:055,9438
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0138
|Açılış
|: 5,9440
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9520
|
5,9539
En Düşük
5,9375
18:056,6684
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0088
|Açılış
|: 6,6440
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6440
|
6,6735
En Düşük
6,6472
18:05289,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,12
|Açılış
|: 289,53
|
|Önceki Kapanış
|: 289,43
|
290,06
En Düşük
288,81
BIST En Aktif Hisseler
|ISKUR
|192.899,80
|382.899
|% 20,04
|
|IHGZT
|5,68
|9.072.715
|% 19,83
|
|BURVA
|9,38
|2.471.387
|% 14,95
|
|INFO
|8,03
|182.561
|% 14,88
|
|IHYAY
|1,03
|119.507.368
|% 13,19
|
|FRIGO
|11,79
|497.538
|% -10,00
|
|UZERB
|2,22
|71.312
|% -9,76
|
|SELGD
|1,87
|561.963
|% -9,66
|
|BRKO
|0,32
|456.537
|% -8,57
|
|MMCAS
|1,08
|42.580
|% -8,47
|
|THYAO
|14,31
|1.270.594.709
|% 2,58
|
|ASELS
|20,48
|936.308.125
|% 4,12
|
|ISGYO
|1,74
|683.931.008
|% 12,99
|
|KRDMD
|2,66
|491.901.597
|% 1,53
|
|ALBRK
|1,55
|422.632.571
|% 1,97
|
|ISGYO
|1,74
|683.931.008
|% 12,99
|
|IHLAS
|0,93
|333.883.738
|% 6,90
|
|IHLGM
|1,22
|375.274.912
|% 11,93
|
|ALBRK
|1,55
|422.632.571
|% 1,97
|
|KRDMD
|2,66
|491.901.597
|% 1,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7715
|7,8105
|% 0,06
|
|Frank
|6,1148
|6,1516
|% 0,42
|
|Riyal
|1,5794
|1,5873
|% -0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.515
|1.515
|4,39
|
|Altın Gr.
|289
|290
|0,12
|
|Cumhuriyet
|1.916
|1.945
|-5,00
|
|Tam
|1.908
|1.955
|0,20
|
|Yarım
|922
|946
|0,09
|
|Çeyrek
|462
|473
|0,05
|
|Gümüş.Ons
|17,93
|17,98
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,03
|
|B. Petrol
|66,75
|66,75
|-0,12
|
Seans Raporu
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