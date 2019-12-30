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***DGHOL*** DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

30.12.2019 15:48
GÜNCEL HABERLER



***DGHOL*** DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 862.837.305

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Deniz Şahenk 148052978 TRY 17,159
Ferit Faik Şahenk 279230210 TRY 32,362
FİLİZ ŞAHENK 261381141 TRY 30,293
DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş. 87883097 TRY 10,185
DOĞUŞ OTOM.SERVİS TİC.A.Ş. 31575087 TRY 3,659
GARANTİ TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş. 40098140 TRY 4,647
ANTUR TURİZM A.Ş. 3848162 TRY 0,446
DOĞUŞ SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ A.Ş. 4617805 TRY 0,535
DOĞUŞ TURİZM SAĞ.YAT.VE İŞL. SANAYİ VE TİC. A.Ş. 4998789 TRY 0,579
DOĞUŞ OTO PAZARLAMA VE TİC.A.Ş. 264383 TRY 0,031
D OTEL GÖCEK TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A. Ş. 887324 TRY 0,103
DİĞER ORTAKLAR 189 TRY 0,000
TOPLAM 862837305 TRY 100




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805805


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISKUR 192.899,80 382.899 % 20,04  
IHGZT 5,68 9.072.715 % 19,83  
BURVA 9,38 2.471.387 % 14,95  
INFO 8,03 182.561 % 14,88  
IHYAY 1,03 119.507.368 % 13,19  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7715 7,8105 % 0,06  
Frank 6,1148 6,1516 % 0,42  
Riyal 1,5794 1,5873 % -0,25  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.515 1.515 4,39  
Altın Gr. 289 290 0,12  
Cumhuriyet 1.916 1.945 -5,00  
Tam 1.908 1.955 0,20  
Yarım 922 946 0,09  
Çeyrek 462 473 0,05  
Gümüş.Ons 17,93 17,98 0,20  
Gümüş Gr. 3,42 3,43 0,03  
B. Petrol 66,75 66,75 -0,12  
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