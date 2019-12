***DGHOL*** DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***DGHOL*** DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriÖdenmiş/Çıkarılmış Sermaye 862.837.305Ortaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Deniz Şahenk 148052978 TRY 17,159Ferit Faik Şahenk 279230210 TRY 32,362FİLİZ ŞAHENK 261381141 TRY 30,293DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş. 87883097 TRY 10,185DOĞUŞ OTOM.SERVİS TİC.A.Ş. 31575087 TRY 3,659GARANTİ TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş. 40098140 TRY 4,647ANTUR TURİZM A.Ş. 3848162 TRY 0,446DOĞUŞ SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ A.Ş. 4617805 TRY 0,535DOĞUŞ TURİZM SAĞ.YAT.VE İŞL. SANAYİ VE TİC. A.Ş. 4998789 TRY 0,579DOĞUŞ OTO PAZARLAMA VE TİC.A.Ş. 264383 TRY 0,031D OTEL GÖCEK TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A. Ş. 887324 TRY 0,103DİĞER ORTAKLAR 189 TRY 0,000TOPLAM 862837305 TRY 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805805BIST