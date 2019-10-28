***DGHOL* *TFNVK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
28.10.2019 12:44
***DGHOL******TFNVK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler DGHOL, TFNVK
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş. DGHOL TRSDOGH72112 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 28/10/2019 Kupon\Getiri Ödeme
TF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVKE1911 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 28/10/2019 İtfa
TF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVKE1911 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 28/10/2019 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795224
BIST
16:3898.888
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -950,60
|Açılış
|: 98.921
|
|Önceki Kapanış
|: 99.838
|
99.666
En Düşük
98.504
16:385,7384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0009
|Açılış
|: 5,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7200
|
5,7709
En Düşük
5,7204
16:386,3764
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0006
|Açılış
|: 6,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,4174
En Düşük
6,3589
16:38275,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,71
|Açılış
|: 275,20
|
|Önceki Kapanış
|: 274,49
|
276,40
En Düşük
274,31
BIST En Aktif Hisseler
|BERA
|2,86
|39.968.619
|% 16,26
|
|SALIX
|5,49
|10.859
|% 15,82
|
|PKENT
|128,00
|147.422
|% 12,28
|
|DITAS
|7,97
|8.776.656
|% 12,25
|
|FENER
|15,85
|379.161.133
|% 12,01
|
|SANEL
|3,25
|278.976
|% -10,96
|
|EGCYH
|0,10
|59.694
|% -9,09
|
|KLNMA
|46,06
|92.814.205
|% -7,97
|
|RALYH
|6,50
|395.240
|% -7,14
|
|DENIZ
|24,12
|7.652.221
|% -6,15
|
|THYAO
|11,62
|691.562.160
|% -1,86
|
|ISFIN
|2,56
|598.294.089
|% -5,54
|
|GARAN
|9,26
|463.140.487
|% -2,22
|
|FENER
|15,85
|379.161.133
|% 12,01
|
|AKBNK
|6,95
|262.952.677
|% -2,11
|
|ISFIN
|2,56
|598.294.089
|% -5,54
|
|IHLGM
|0,72
|101.931.280
|% -5,26
|
|THYAO
|11,62
|691.562.160
|% -1,86
|
|EKGYO
|1,20
|69.458.743
|% -1,64
|
|KRDMD
|2,18
|118.127.925
|% -2,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3780
|7,4150
|% 0,23
|
|Frank
|5,7643
|5,7990
|% 0,27
|
|Riyal
|1,5275
|1,5351
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.491
|1.492
|3,81
|
|Altın Gr.
|275
|275
|0,19
|
|Cumhuriyet
|1.825
|1.852
|4,00
|
|Tam
|1.813
|1.859
|0,52
|
|Yarım
|877
|899
|0,25
|
|Çeyrek
|440
|450
|0,13
|
|Gümüş.Ons
|17,79
|17,81
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,28
|3,28
|-0,01
|
|B. Petrol
|61,20
|61,20
|-0,39
|
Seans Raporu
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16:50DZGYO
Yüzde -5.90 oranında düşüşle 3.35 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 204, 207 adet işlem
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16:49XU100
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Yüzde -5.68 oranında düşüşle 24.24 lira fiyatla işlem gören hissede 309, 050 adet işlem
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16:46KLNMA
Yüzde -5.73 oranında düşüşle 47.18 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 864, 082 adet işlem
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16:45KLNMA
Yüzde -5.53 oranında düşüşle 47.28 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 862, 083 adet işlem