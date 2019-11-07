***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
07.11.2019 19:15
***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 -10.991 282.945 115.492.865 1.533.376 607.177 -93.971.564 15.256.414 89.190.222 89.190.222
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-2.823.704 -2.823.704 -2.823.704
Transferler
-1.153.209 16.409.623 -15.256.414
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-90.798.559 -90.798.559 -90.798.559
Dönem Karı (Zararı)
-90.798.559 -90.798.559 -90.798.559
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-500.000 -500.000 -500.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-1.540.048 -1.540.048 -1.540.048
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000.000 -510.991 282.945 114.339.656 1.533.376 607.177 -81.925.693 -90.798.559 6.472.089 6.472.089
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 -510.991 282.945 115.492.865 1.197.906 1.107.177 -82.038.854 -89.219.008 -3.687.960 -3.687.960
Transferler
-89.219.008 89.219.008 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-628.778 -20.301.375 -20.930.153 -20.930.153
Dönem Karı (Zararı)
-20.301.375 -20.301.375 -20.301.375
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-628.778 -628.778 -628.778
Sermaye Arttırımı
60.000.000 9.000.000 69.000.000 69.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
110.000.000 -510.991 9.282.945 115.492.865 1.197.906 -628.778 1.107.177 -171.257.862 -20.301.375 44.381.887 44.381.887
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.572.555 -6.785.591
Dönem Karı (Zararı)
-20.301.375 -90.798.559
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
74.272.284 114.884.397
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23.658.234 17.215.225
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.773.707 2.404.877
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17.275
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
436.293 2.404.877
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.320.139
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
11 53.489.947 45.973.797
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.808 -35.531
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 53.491.755 46.009.328
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
6.372.269 69.393.190
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 -10.566.879 -20.102.692
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-454.994 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-454.994
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-58.543.464 -30.502.446
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-32.707.374 -2.765.856
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-32.707.374 -2.765.856
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.226.283 -5.072.039
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.226.283 -5.072.039
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-21.284.031 -15.565.126
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-10.907.860 14.620.059
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.390.831 -62.223.859
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.390.831 -62.223.859
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.108.186 2.155.877
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.508.130 4.939.888
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-10.508.130 4.939.888
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
25.095.429 19.893.476
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
277.430 13.515.134
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
277.430 13.515.134
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-4.572.555 -6.416.608
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-368.983
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-9.450.652 -15.122.993
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 934.501 4.020.873
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 934.501 4.020.873
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -10.385.153 -19.179.397
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -10.385.153 -19.179.397
Alınan Faiz
35.531
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.598.127 24.133.914
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
69.000.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
60.000.000
Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.000.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
113.209.069 202.113.297
Kredilerden Nakit Girişleri
4 113.209.069 202.113.297
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-122.378.560 -142.086.110
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -122.378.560 -142.086.110
Ödenen Faiz
-48.232.382 -35.893.273
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.425.080 2.225.330
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.425.080 2.225.330
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 3.566.888 3.363.130
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.141.808 5.588.460
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.141.808 3.566.888
Ticari Alacaklar
128.622.646 95.915.273
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.684.609 1.110.954
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
126.938.037 94.804.319
Diğer Alacaklar
3.444.273 2.872.979
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.444.273 2.872.979
Stoklar
233.492.719 212.208.688
Peşin Ödenmiş Giderler
42.576.743 31.668.883
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8 679.419 654.410
Diğer Dönen Varlıklar
6.463.606 6.741.036
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
6.463.606 6.741.036
ARA TOPLAM
416.421.214 353.628.157
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
491.200 491.200
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
416.912.414 354.119.357
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
9.469.958 9.469.958
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
9.469.958 9.469.958
Diğer Alacaklar
5.116.956 2.461.967
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.116.956 2.461.967
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
25.845 25.214
Maddi Duran Varlıklar
6 243.262.478 249.063.153
Arazi ve Arsalar
6 54.091.340 54.091.340
Binalar
6 66.953.660 68.964.950
Tesis, Makine ve Cihazlar
6 74.393.621 74.045.746
Taşıtlar
6 356.561
Mobilya ve Demirbaşlar
6 21.737.725 22.802.586
Özel Maliyetler
6 25.660.320 29.158.531
Yapılmakta Olan Yatırımlar
6 69.251
Kullanım Hakkı Varlıkları
30.981.023
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20.011.602 22.242.896
Diğer Haklar
2.481.602 4.712.896
Markalar
17.530.000 17.530.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı
6.774.151
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
315.642.013 283.263.188
TOPLAM VARLIKLAR
732.554.427 637.382.545
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 98.897.814 94.575.077
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 98.897.814 94.575.077
Banka Kredileri
4 98.897.814 94.575.077
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 126.344.114 119.879.404
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 126.344.114 119.879.404
Banka Kredileri
4 126.344.114 119.879.404
Ticari Borçlar
133.356.580 139.747.411
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
133.356.580 139.747.411
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8.029.504 5.240.814
Diğer Borçlar
46.173.450 57.870.163
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 44.984.018 56.726.999
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.189.432 1.143.164
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
67.189.685 42.094.258
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
67.189.685 42.094.258
Kısa Vadeli Karşılıklar
11.374.930 10.693.468
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
3.803.709 3.800.626
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
7 7.571.221 6.892.842
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
433.796 210.831
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
433.796 210.831
ARA TOPLAM
491.799.873 470.311.426
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
491.799.873 470.311.426
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 189.798.088 161.800.015
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 189.798.088 161.800.015
Banka Kredileri
4 189.798.088 161.800.015
Diğer Borçlar
1.899.788 711.204
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.899.788 711.204
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.674.791 4.455.132
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.545.291 2.531.099
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
7 2.129.500 1.924.033
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
8 3.792.728
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
196.372.667 170.759.079
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
688.172.540 641.070.505
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
44.381.887 -3.687.960
Ödenmiş Sermaye
269.069.767 209.069.767
Birleşme Denkleştirme Hesabı
-159.069.767 -159.069.767
Geri Alınmış Paylar (-)
-510.991 -510.991
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
9.282.945 282.945
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
116.690.771 116.690.771
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
116.690.771 116.690.771
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
115.492.865 115.492.865
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.197.906 1.197.906
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-628.778 0
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-628.778
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.107.177 1.107.177
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
1.107.177 1.107.177
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-171.257.862 -82.038.854
Net Dönem Karı veya Zararı
-20.301.375 -89.219.008
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
44.381.887 -3.687.960
TOPLAM KAYNAKLAR
732.554.427 637.382.545
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
442.025.000 435.840.612 139.315.558 161.825.465
Satışların Maliyeti
-303.107.769 -309.785.078 -98.096.254 -117.407.295
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
138.917.231 126.055.534 41.219.304 44.418.170
BRÜT KAR (ZARAR)
138.917.231 126.055.534 41.219.304 44.418.170
Genel Yönetim Giderleri
9 -18.334.419 -24.508.524 -5.924.959 -9.314.644
Pazarlama Giderleri
9 -84.106.077 -92.815.444 -31.376.934 -29.841.885
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
9 -2.805.072 -2.418.932 -909.483 -872.852
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 39.424.719 80.609.331 19.557.515 60.016.433
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -44.380.066 -70.188.405 -19.334.854 -54.784.966
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
28.716.316 16.733.560 3.230.589 9.620.256
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
454.994 553.210 125.219 76.830
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-236.032
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
29.171.310 17.050.738 3.355.808 9.697.086
Finansman Gelirleri
11 51.862.836 69.517.388 35.863.088 57.064.106
Finansman Giderleri
11 -111.725.052 -197.469.377 -44.459.196 -135.359.027
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-30.690.906 -110.901.251 -5.240.300 -68.597.835
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
10.389.531 20.102.692 4.868.811 12.505.750
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-177.348 -177.348
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
8 10.566.879 20.102.692 5.046.159 12.505.750
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-20.301.375 -90.798.559 -371.489 -56.092.085
DÖNEM KARI (ZARARI)
-20.301.375 -90.798.559 -371.489 -56.092.085
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-20.301.375 -90.798.559 -371.489 -56.092.085
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Ana Ortaklık Hissedarlarına Ait Pay Başına Kazanç 14 -0,00080000 -0,00500000 -0,00001000 -0,00300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Ana ortaklık hissedarlarına ait sulandırılmış pay başına kazanç 14 -0,00080000 -0,00500000 -0,00001000 -0,00300000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-20.301.375 -90.798.559 -371.489 -56.092.085
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-20.301.375 -90.798.559 -371.489 -56.092.085
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797367
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