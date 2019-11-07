***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler50.000.000 -10.991 282.945 115.492.865 1.533.376 607.177 -93.971.564 15.256.414 89.190.222 89.190.222Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-2.823.704 -2.823.704 -2.823.704Transferler-1.153.209 16.409.623 -15.256.414Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-90.798.559 -90.798.559 -90.798.559Dönem Karı (Zararı)-90.798.559 -90.798.559 -90.798.559Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-500.000 -500.000 -500.000Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-1.540.048 -1.540.048 -1.540.048Dönem Sonu Bakiyeler50.000.000 -510.991 282.945 114.339.656 1.533.376 607.177 -81.925.693 -90.798.559 6.472.089 6.472.089Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler50.000.000 -510.991 282.945 115.492.865 1.197.906 1.107.177 -82.038.854 -89.219.008 -3.687.960 -3.687.960Transferler-89.219.008 89.219.008 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-628.778 -20.301.375 -20.930.153 -20.930.153Dönem Karı (Zararı)-20.301.375 -20.301.375 -20.301.375Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-628.778 -628.778 -628.778Sermaye Arttırımı60.000.000 9.000.000 69.000.000 69.000.000Dönem Sonu Bakiyeler110.000.000 -510.991 9.282.945 115.492.865 1.197.906 -628.778 1.107.177 -171.257.862 -20.301.375 44.381.887 44.381.887Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.572.555 -6.785.591Dönem Karı (Zararı)-20.301.375 -90.798.559Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler74.272.284 114.884.397Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler23.658.234 17.215.225Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili DüzeltmelerKarşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.773.707 2.404.877Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17.275Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler436.293 2.404.877Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler1.320.139Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler11 53.489.947 45.973.797Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler11 -1.808 -35.531Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 53.491.755 46.009.328Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler6.372.269 69.393.190Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler8 -10.566.879 -20.102.692Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-454.994 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-454.994İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-58.543.464 -30.502.446Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-32.707.374 -2.765.856İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-32.707.374 -2.765.856Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.226.283 -5.072.039İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.226.283 -5.072.039Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-21.284.031 -15.565.126Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-10.907.860 14.620.059Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-6.390.831 -62.223.859İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-6.390.831 -62.223.859Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)1.108.186 2.155.877Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-10.508.130 4.939.888İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-10.508.130 4.939.888Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)25.095.429 19.893.476İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler277.430 13.515.134Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)277.430 13.515.134Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-4.572.555 -6.416.608Vergi İadeleri (Ödemeleri)-368.983YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-9.450.652 -15.122.993Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri6 934.501 4.020.873Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri6 934.501 4.020.873Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -10.385.153 -19.179.397Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -10.385.153 -19.179.397Alınan Faiz35.531FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI11.598.127 24.133.914Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri69.000.000Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri60.000.000Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri9.000.000Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri113.209.069 202.113.297Kredilerden Nakit Girişleri4 113.209.069 202.113.297Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-122.378.560 -142.086.110Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -122.378.560 -142.086.110Ödenen Faiz-48.232.382 -35.893.273YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.425.080 2.225.330NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.425.080 2.225.330DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 3.566.888 3.363.130DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 1.141.808 5.588.460Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 1.141.808 3.566.888Ticari Alacaklar128.622.646 95.915.273İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 1.684.609 1.110.954İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar126.938.037 94.804.319Diğer Alacaklar3.444.273 2.872.979İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar3.444.273 2.872.979Stoklar233.492.719 212.208.688Peşin Ödenmiş Giderler42.576.743 31.668.883Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar8 679.419 654.410Diğer Dönen Varlıklar6.463.606 6.741.036İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar6.463.606 6.741.036ARA TOPLAM416.421.214 353.628.157Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar491.200 491.200TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR416.912.414 354.119.357DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar9.469.958 9.469.958Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar9.469.958 9.469.958Diğer Alacaklar5.116.956 2.461.967İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5.116.956 2.461.967Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller25.845 25.214Maddi Duran Varlıklar6 243.262.478 249.063.153Arazi ve Arsalar6 54.091.340 54.091.340Binalar6 66.953.660 68.964.950Tesis, Makine ve Cihazlar6 74.393.621 74.045.746Taşıtlar6 356.561Mobilya ve Demirbaşlar6 21.737.725 22.802.586Özel Maliyetler6 25.660.320 29.158.531Yapılmakta Olan Yatırımlar6 69.251Kullanım Hakkı Varlıkları30.981.023Maddi Olmayan Duran Varlıklar20.011.602 22.242.896Diğer Haklar2.481.602 4.712.896Markalar17.530.000 17.530.000Ertelenmiş Vergi Varlığı6.774.151TOPLAM DURAN VARLIKLAR315.642.013 283.263.188TOPLAM VARLIKLAR732.554.427 637.382.545KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 98.897.814 94.575.077İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar4 98.897.814 94.575.077Banka Kredileri4 98.897.814 94.575.077Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 126.344.114 119.879.404İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 126.344.114 119.879.404Banka Kredileri4 126.344.114 119.879.404Ticari Borçlar133.356.580 139.747.411İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar133.356.580 139.747.411Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar8.029.504 5.240.814Diğer Borçlar46.173.450 57.870.163İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5 44.984.018 56.726.999İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.189.432 1.143.164Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)67.189.685 42.094.258İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)67.189.685 42.094.258Kısa Vadeli Karşılıklar11.374.930 10.693.468Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar3.803.709 3.800.626Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar7 7.571.221 6.892.842Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler433.796 210.831İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler433.796 210.831ARA TOPLAM491.799.873 470.311.426TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER491.799.873 470.311.426UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4 189.798.088 161.800.015İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4 189.798.088 161.800.015Banka Kredileri4 189.798.088 161.800.015Diğer Borçlar1.899.788 711.204İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.899.788 711.204Uzun Vadeli Karşılıklar4.674.791 4.455.132Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar2.545.291 2.531.099Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar7 2.129.500 1.924.033Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü8 3.792.728TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER196.372.667 170.759.079TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER688.172.540 641.070.505ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar44.381.887 -3.687.960Ödenmiş Sermaye269.069.767 209.069.767Birleşme Denkleştirme Hesabı-159.069.767 -159.069.767Geri Alınmış Paylar (-)-510.991 -510.991Paylara İlişkin Primler (İskontolar)9.282.945 282.945Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)116.690.771 116.690.771Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)116.690.771 116.690.771Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)115.492.865 115.492.865Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.197.906 1.197.906Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-628.778 0Diğer Kazançlar (Kayıplar)-628.778Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.107.177 1.107.177Diğer Kısıtlanmış Yedekler1.107.177 1.107.177Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-171.257.862 -82.038.854Net Dönem Karı veya Zararı-20.301.375 -89.219.008TOPLAM ÖZKAYNAKLAR44.381.887 -3.687.960TOPLAM KAYNAKLAR732.554.427 637.382.545Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat442.025.000 435.840.612 139.315.558 161.825.465Satışların Maliyeti-303.107.769 -309.785.078 -98.096.254 -117.407.295TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)138.917.231 126.055.534 41.219.304 44.418.170BRÜT KAR (ZARAR)138.917.231 126.055.534 41.219.304 44.418.170Genel Yönetim Giderleri9 -18.334.419 -24.508.524 -5.924.959 -9.314.644Pazarlama Giderleri9 -84.106.077 -92.815.444 -31.376.934 -29.841.885Araştırma ve Geliştirme Giderleri9 -2.805.072 -2.418.932 -909.483 -872.852Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler10 39.424.719 80.609.331 19.557.515 60.016.433Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10 -44.380.066 -70.188.405 -19.334.854 -54.784.966ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)28.716.316 16.733.560 3.230.589 9.620.256Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler454.994 553.210 125.219 76.830TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri-236.032FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)29.171.310 17.050.738 3.355.808 9.697.086Finansman Gelirleri11 51.862.836 69.517.388 35.863.088 57.064.106Finansman Giderleri11 -111.725.052 -197.469.377 -44.459.196 -135.359.027SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-30.690.906 -110.901.251 -5.240.300 -68.597.835Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri10.389.531 20.102.692 4.868.811 12.505.750Dönem Vergi (Gideri) Geliri-177.348 -177.348Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri8 10.566.879 20.102.692 5.046.159 12.505.750SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-20.301.375 -90.798.559 -371.489 -56.092.085DÖNEM KARI (ZARARI)-20.301.375 -90.798.559 -371.489 -56.092.085Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-20.301.375 -90.798.559 -371.489 -56.092.085Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Ana Ortaklık Hissedarlarına Ait Pay Başına Kazanç 14 -0,00080000 -0,00500000 -0,00001000 -0,00300000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Ana ortaklık hissedarlarına ait sulandırılmış pay başına kazanç 14 -0,00080000 -0,00500000 -0,00001000 -0,00300000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-20.301.375 -90.798.559 -371.489 -56.092.085Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-20.301.375 -90.798.559 -371.489 -56.092.085http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797367BIST