***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu Başkanımız ve CEO'muz Davut Doğan'ın 24.10.2019 (bugün) gerçekleştireceği basın toplantısında Kelebek markasına ilişkin geleceğe dönük değerlendirmelerde bulunacaktır. II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 10'uncu maddesi kapsamında Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanması konusunda karar almıştır.Yönetim Kurulu Başkanımız ve CEO'muz Davut Doğan'ın geleceğe dönük açıklamaları da aşağıdaki gibidir:"Türkiye'nin en köklü, en tecrübeli ve ilk kurumsal markası olan Kelebek markasını, yeniden stratejik konumlama yaparak," Kitlesel ve Küresel" bir marka yapmaya karar verdik.Öncelikle hedefimiz Kelebek'in Türkiye de her ilinde ve bazı büyük ilçelerinde yeni bayilikler vererek, lokasyon olarak daha ulaşılabilir hale getirmektir.Yurtdışındaki mağazalarımız Avusturya, KKTC, Malta, Sri Lanka, Hindistan, Azerbaycan, Libya, Suudi Arabistan, Irak ve son olarak Mauritius ve Katar ile 11 ülkede 16 mağazaya ulaşmış olduk. Hedefimiz, 5 yıl içinde yurtdışında 60 mağaza sayısına ulaşmaktır.Yurt içinde ise, halen 120 olan mağaza sayımızı yıl sonunda 135'e, kitlesel marka stratejimiz ile 5 yıl içinde 300'e çıkarmayı planlıyoruz.Ayrıca, Kelebek Mutfak markamızı yeniden yapılandırılacağız. Kelebek Mutfak, bugüne kadar yurt içinde ve yurt dışında birçok prestijli projeye imzasını atmıştır. Kelebek Mutfak markamız ile halen 15 olan mağaza sayımızı yıl sonunda 20'ye ve 5 yıllık planlama ile 40'a çıkarmayı planlıyoruz. Mutfak ve banyo mağazalarımız ile projeli işlere yeniden girmiş olacağız.Böylece Kelebek Mobilya ve ayrıca Kelebek Mutfak markamız ile yurt içinde ve dışında 5 yıllık hedeflerimiz doğrultusunda 400 mağaza sayısına (300 yurtiçi mobilya, 60 yurtdışı ve 40 mutfak mağazamız ile) ulaşmış olacağız."http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794456BIST