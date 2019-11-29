***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
29.11.2019 19:05
***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
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Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.10.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 10.maddesi kapsamında, şirketimizin 2019 yılı finansal beklentileri güncellenmiş, 2020 yılına yönelik finansal değerlemelerine aşağıda yer verilmiştir.
Şirketimizin 20.12.2018 tarihli açıklamasında 2019 yılı satış gelirleri büyüme hedefini %25, FAVÖK marjı hedefini %15 üzeri, Türkiye'de açılacak yeni perakende mağaza sayısını 53, Yurtdışında açılacak yeni perakende mağaza sayısını 19 olarak açıklanmıştır. Güncellenen 2019 beklentilerine göre gelir satış gelirleri büyüme hedefini % 5, Satış kanalları büyüme hedefini %10 olarak gerçekleşmesini öngörmektedir. Ayrıca şirketimiz 2019 yılı için FAVÖK marjının % 10-11 olmasını beklemektedir.
Şirketimizin 2020 yılın ilişkin beklentileri ise
Konsolide satış gelirleri büyüme hedefi %27-%30, Satış kanalları büyüme hedefi %13-%15 Konsolide FAVÖK marjı hedefi %13-%15 şeklindedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801070
BIST
18:05106.904
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -222,50
|Açılış
|: 107.300
|
|Önceki Kapanış
|: 107.126
|
107.670
En Düşük
106.564
18:055,7504
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0101
|Açılış
|: 5,7490
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7620
|
5,7671
En Düşük
5,7372
18:056,3395
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0075
|Açılış
|: 6,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3528
En Düşük
6,3187
18:05270,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,79
|Açılış
|: 270,87
|
|Önceki Kapanış
|: 270,08
|
270,96
En Düşük
268,74
BIST En Aktif Hisseler
|IHLAS
|0,78
|123.246.915
|% 20,00
|
|AVTUR
|1,87
|37.526.520
|% 19,11
|
|BJKAS
|2,91
|305.758.555
|% 15,48
|
|BSOKE
|1,36
|175.638.397
|% 15,25
|
|MTRYO
|2,99
|627.405
|% 15,00
|
|KSTUR
|17,35
|54.661
|% -8,78
|
|HUBVC
|13,81
|4.570.519
|% -8,48
|
|DOKTA
|30,68
|70.520
|% -7,03
|
|UMPAS
|0,45
|59.760
|% -6,25
|
|UTPYA
|4,47
|22.629.560
|% -5,89
|
|THYAO
|13,66
|1.326.786.277
|% -1,16
|
|GARAN
|10,10
|435.878.797
|% 0,10
|
|EREGL
|8,02
|383.253.423
|% 1,91
|
|BJKAS
|2,91
|305.758.555
|% 15,48
|
|KRDMD
|2,39
|291.841.248
|% 0,42
|
|IHLAS
|0,78
|123.246.915
|% 20,00
|
|BSOKE
|1,36
|175.638.397
|% 15,25
|
|KRDMD
|2,39
|291.841.248
|% 0,42
|
|GSRAY
|1,88
|228.563.232
|% 2,73
|
|BJKAS
|2,91
|305.758.555
|% 15,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4135
|7,4507
|% -0,01
|
|Frank
|5,7247
|5,7592
|% -0,30
|
|Riyal
|1,5279
|1,5356
|% -0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.465
|1.466
|7,08
|
|Altın Gr.
|271
|271
|0,67
|
|Cumhuriyet
|1.787
|1.814
|-3,00
|
|Tam
|1.779
|1.823
|-3,73
|
|Yarım
|860
|882
|-1,80
|
|Çeyrek
|431
|441
|-0,90
|
|Gümüş.Ons
|17,01
|17,06
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,15
|0,01
|
|B. Petrol
|60,52
|60,52
|-2,76
|
Seans Raporu
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17:57XU100
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17:52XU050
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