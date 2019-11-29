GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler

29.11.2019 19:05
GÜNCEL HABERLER



***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.10.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 10.maddesi kapsamında, şirketimizin 2019 yılı finansal beklentileri güncellenmiş, 2020 yılına yönelik finansal değerlemelerine aşağıda yer verilmiştir.
Şirketimizin 20.12.2018 tarihli açıklamasında 2019 yılı satış gelirleri büyüme hedefini %25, FAVÖK marjı hedefini %15 üzeri, Türkiye'de açılacak yeni perakende mağaza sayısını 53, Yurtdışında açılacak yeni perakende mağaza sayısını 19 olarak açıklanmıştır. Güncellenen 2019 beklentilerine göre gelir satış gelirleri büyüme hedefini % 5, Satış kanalları büyüme hedefini %10 olarak gerçekleşmesini öngörmektedir. Ayrıca şirketimiz 2019 yılı için FAVÖK marjının % 10-11 olmasını beklemektedir.
Şirketimizin 2020 yılın ilişkin beklentileri ise
Konsolide satış gelirleri büyüme hedefi %27-%30, Satış kanalları büyüme hedefi %13-%15 Konsolide FAVÖK marjı hedefi %13-%15 şeklindedir.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801070


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05106.904
Değişim :  -0,21% |  -222,50
Açılış :  107.300  
Önceki Kapanış :  107.126  
En Yüksek
107.670 En Düşük
106.564
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IHLAS 0,78 123.246.915 % 20,00  
AVTUR 1,87 37.526.520 % 19,11  
BJKAS 2,91 305.758.555 % 15,48  
BSOKE 1,36 175.638.397 % 15,25  
MTRYO 2,99 627.405 % 15,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,4135 7,4507 % -0,01  
Frank 5,7247 5,7592 % -0,30  
Riyal 1,5279 1,5356 % -0,22  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.465 1.466 7,08  
Altın Gr. 271 271 0,67  
Cumhuriyet 1.787 1.814 -3,00  
Tam 1.779 1.823 -3,73  
Yarım 860 882 -1,80  
Çeyrek 431 441 -0,90  
Gümüş.Ons 17,01 17,06 0,12  
Gümüş Gr. 3,14 3,15 0,01  
B. Petrol 60,52 60,52 -2,76  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru