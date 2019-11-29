***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.10.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 10.maddesi kapsamında, şirketimizin 2019 yılı finansal beklentileri güncellenmiş, 2020 yılına yönelik finansal değerlemelerine aşağıda yer verilmiştir.Şirketimizin 20.12.2018 tarihli açıklamasında 2019 yılı satış gelirleri büyüme hedefini %25, FAVÖK marjı hedefini %15 üzeri, Türkiye'de açılacak yeni perakende mağaza sayısını 53, Yurtdışında açılacak yeni perakende mağaza sayısını 19 olarak açıklanmıştır. Güncellenen 2019 beklentilerine göre gelir satış gelirleri büyüme hedefini % 5, Satış kanalları büyüme hedefini %10 olarak gerçekleşmesini öngörmektedir. Ayrıca şirketimiz 2019 yılı için FAVÖK marjının % 10-11 olmasını beklemektedir.Şirketimizin 2020 yılın ilişkin beklentileri iseKonsolide satış gelirleri büyüme hedefi %27-%30, Satış kanalları büyüme hedefi %13-%15 Konsolide FAVÖK marjı hedefi %13-%15 şeklindedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801070BIST