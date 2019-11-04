***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Kelebek markasının Genel Müdürlüğü'nü asaleten yürüten Sayın Mustafa Karak görevinden ayrılmıştır.Sayın Karak'ın pozisyonu yeni bir yönetici atanana kadar Yönetim Kurulu üyemiz Sayın İsmail Doğan'a bağlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796489BIST