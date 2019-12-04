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***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

04.12.2019 18:53
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***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
25/12/2019
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir
Açıklamalar

Şirketimiz ile Katar'ın önde gelen mobilya firması arasında "QF Housing" Projesi" kapsamında hareketli mobilyaların teslimi için 1.676.516 USD (yaklaşık 9.621.525 TL) toplam bedelli  sözleşme imzalanmıştır.
Yine şirketimiz ile Bahreyn'in önde gelen inşaat firması arasında "Hotel Projesi" kapsamında hareketli mobilyaların teslimi için 482.746 USD (yaklaşık 2.770.450 TL) toplam bedelli sözleşme imzalanmıştır.
Sözleşme konusu işler 3 ay içinde tamamlanacaktır.
  
 
  
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801859


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DOKTA 41,40 761.191 % 20,00  
MAALT 39,36 12.999.285 % 20,00  
SMART 9,97 113.532.881 % 19,98  
FONET 6,67 53.859.754 % 19,96  
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,5039 7,5415 % 0,81  
Frank 5,7872 5,8221 % -0,13  
Riyal 1,5285 1,5361 % 0,09  
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Altın Gr. 273 273 -0,17  
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Tam 1.801 1.846 4,20  
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