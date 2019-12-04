***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih25/12/2019Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiŞirketin cirosunu olumlu etkileyecektirAçıklamalarŞirketimiz ile Katar'ın önde gelen mobilya firması arasında "QF Housing" Projesi" kapsamında hareketli mobilyaların teslimi için 1.676.516 USD (yaklaşık 9.621.525 TL) toplam bedelli sözleşme imzalanmıştır.Yine şirketimiz ile Bahreyn'in önde gelen inşaat firması arasında "Hotel Projesi" kapsamında hareketli mobilyaların teslimi için 482.746 USD (yaklaşık 2.770.450 TL) toplam bedelli sözleşme imzalanmıştır.Sözleşme konusu işler 3 ay içinde tamamlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801859BIST