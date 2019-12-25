***DGKLB*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
25.12.2019 09:01
***DGKLB*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DGKLB
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805080
BIST
11:11113.219
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 65,49
|Açılış
|: 113.397
|
|Önceki Kapanış
|: 113.153
|
113.585
En Düşük
113.063
11:115,9442
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0057
|Açılış
|: 5,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9440
|
5,9512
En Düşük
5,9307
11:116,5969
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0060
|Açılış
|: 6,5720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5800
|
6,6177
En Düşük
6,5761
11:11286,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,53
|Açılış
|: 286,48
|
|Önceki Kapanış
|: 287,00
|
287,07
En Düşük
286,08
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFL
|111,60
|1.287.790
|% 14,99
|
|SRVGY
|7,63
|997.773
|% 11,06
|
|EGCYH
|0,22
|50.416
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,44
|28.770
|% 10,00
|
|QNBFB
|35,80
|29.234.775
|% 9,48
|
|UZERB
|2,25
|10.967
|% -8,16
|
|NIBAS
|5,30
|27
|% -5,02
|
|KPHOL
|2,14
|7.122
|% -4,04
|
|SEKFK
|4,61
|1.559.531
|% -3,76
|
|AKENR
|1,05
|6.425.059
|% -3,67
|
|THYAO
|13,99
|181.082.454
|% 0,00
|
|TMSN
|7,12
|127.935.222
|% 7,23
|
|ISFIN
|3,48
|118.792.235
|% 2,05
|
|PETKM
|3,74
|107.044.333
|% -0,53
|
|ALBRK
|1,44
|90.136.952
|% -0,69
|
|ALBRK
|1,44
|90.136.952
|% -0,69
|
|EKGYO
|1,44
|64.499.996
|% -0,69
|
|IHLGM
|1,14
|46.186.164
|% -0,87
|
|ISFIN
|3,48
|118.792.235
|% 2,05
|
|PETKM
|3,74
|107.044.333
|% -0,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6595
|7,6979
|% -0,17
|
|Frank
|6,0326
|6,0689
|% -0,21
|
|Riyal
|1,5787
|1,5866
|% -0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.499
|1.500
|0,04
|
|Altın Gr.
|286
|286
|-0,60
|
|Cumhuriyet
|1.882
|1.895
|0,00
|
|Tam
|1.880
|1.928
|10,58
|
|Yarım
|909
|932
|5,11
|
|Çeyrek
|456
|466
|2,56
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,79
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,01
|
|B. Petrol
|67,20
|67,20
|0,81
|