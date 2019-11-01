***DIRIT* *AVHOL* *IZFAS* *INFO* *SAYAS* *IZTAR*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DIRIT******AVHOL******IZFAS******INFO******SAYAS******IZTAR*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [SAYAS, AVHOL, IZTAR, IZFAS, DIRIT]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. tarafından 02.10.2019 tarihli duyuru kapsamında ilan edilen ve 04.11.2019 tarihinde devreye gireceği açıklanan yeni pazar yapıları ve işlem esasları çerçevesinde Gelişen İşletmeler Pazarı'nda yer alan paylarda tek fiyat işlem yöntemi kalıcı olarak belirlendiği için piyasa yapıcılık faaliyeti yapılamayacaktır. Bu kapsamda GİP'te işlem gören ve piyasa yapıcılık işlemleri kurumumuz aracılığıyla gerçekleştirilen AVHOL, IZFAS ve IZTAR payları için piyasa yapıcılık işlemleri bugün itibarıyla sona ermiştir.Bununla birlikte söz konusu düzenleme çerçevesinde piyasa yapıcılık faaliyetlerinin yalnızca Ana Pazar Grup 1 ve Grup 2'de yer alan paylarda isteğe bağlı olarak yapılabileceği ifade edilmiş olup, Ana Pazar Grup 2'de işlem gören ve piyasa yapıcılık faaliyetleri tarafımızca yürütülen DIRIT ve SAYAS paylarından DIRIT için piyasa yapıcılık faaliyeti bugün itibarıyla sona erecektir. SAYAS payları için şirketin talebine istinaden isteğe bağlı olarak piyasa yapıcılık faaliyetleri tarafımızca yürütülmeye devam edilecektir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796232BIST