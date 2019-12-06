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***DIRIT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

06.12.2019 19:10
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***DIRIT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )

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Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

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Açıklamalar

Payları Ana Pazar'da işlem gören Diriteks Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) ile ilgili olarak, Şirketin kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle Kotasyon Yönergesinin 23/1-a maddesi, faaliyetlerini devam ettiremeyecek seviyede finansman sıkıntısına düşmüş olması nedeniyle Kotasyon Yönergesinin 23/1-d maddesi ve finansman sıkıntısına düştüğünü gösterir derecede, vadesi geçmiş finansal, ticari, kamu, personel borcu olması ve faaliyetlerini etkileyecek derecede icra takibine maruz kalması nedeniyle 35/1-d maddesi kapsamında Şirket paylarının Yakın İzleme Pazarı'na alınmasına, Kotasyon Yönergesi'nin 35. maddesinin 3. fıkrası kapsamında Şirket paylarının işlem sırasının 09/12/2019 tarihinde kapatılmasına ve 10/12/2019 tarihinden itibaren Yakın İzleme Pazarı'nda tekrar açılmasına, Kotasyon Yönergesinin 23/1-a maddesi kapsamında yapılan işlemin Kotasyon Yönergesinin 32/1-a maddesi kapsamında birinci uyarı olarak değerlendirilmesine karar verilmiştir.  




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802419


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