***DIRIT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
06.12.2019 19:10
***DIRIT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Payları Ana Pazar'da işlem gören Diriteks Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) ile ilgili olarak, Şirketin kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle Kotasyon Yönergesinin 23/1-a maddesi, faaliyetlerini devam ettiremeyecek seviyede finansman sıkıntısına düşmüş olması nedeniyle Kotasyon Yönergesinin 23/1-d maddesi ve finansman sıkıntısına düştüğünü gösterir derecede, vadesi geçmiş finansal, ticari, kamu, personel borcu olması ve faaliyetlerini etkileyecek derecede icra takibine maruz kalması nedeniyle 35/1-d maddesi kapsamında Şirket paylarının Yakın İzleme Pazarı'na alınmasına, Kotasyon Yönergesi'nin 35. maddesinin 3. fıkrası kapsamında Şirket paylarının işlem sırasının 09/12/2019 tarihinde kapatılmasına ve 10/12/2019 tarihinden itibaren Yakın İzleme Pazarı'nda tekrar açılmasına, Kotasyon Yönergesinin 23/1-a maddesi kapsamında yapılan işlemin Kotasyon Yönergesinin 32/1-a maddesi kapsamında birinci uyarı olarak değerlendirilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802419
BIST
18:05108.869
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 210,16
|Açılış
|: 109.009
|
|Önceki Kapanış
|: 108.659
|
109.315
En Düşük
108.352
18:055,7886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0381
|Açılış
|: 5,7640
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7450
|
5,7903
En Düşük
5,7410
18:056,4017
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0109
|Açılış
|: 6,3780
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3710
|
6,4081
En Düşük
6,3758
18:05272,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,90
|Açılış
|: 272,00
|
|Önceki Kapanış
|: 272,90
|
273,91
En Düşük
270,61
BIST En Aktif Hisseler
|ISGSY
|3,93
|113.214.020
|% 19,82
|
|GLRYH
|2,20
|24.893.826
|% 14,58
|
|DENCM
|7,77
|28.498.974
|% 12,77
|
|BOSSA
|9,38
|43.004.690
|% 12,74
|
|RYGYO
|3,06
|23.016.889
|% 12,09
|
|FONET
|6,40
|66.002.213
|% -20,00
|
|SMART
|9,57
|12.178.811
|% -19,98
|
|DERAS
|3,82
|97.472.927
|% -19,92
|
|KFEIN
|11,45
|121.569.023
|% -16,30
|
|MEMSA
|0,24
|261.732
|% -7,69
|
|THYAO
|13,72
|929.233.372
|% -0,36
|
|ASELS
|19,35
|718.883.182
|% -1,68
|
|ISFIN
|3,05
|537.039.170
|% 6,27
|
|GARAN
|10,36
|450.587.939
|% 0,39
|
|TTKOM
|7,23
|443.507.916
|% 1,54
|
|ISFIN
|3,05
|537.039.170
|% 6,27
|
|EKGYO
|1,48
|254.243.262
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,40
|160.274.748
|% 6,06
|
|KRDMD
|2,41
|234.527.234
|% -0,41
|
|TSKB
|1,16
|99.943.909
|% 0,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5810
|7,6190
|% 0,49
|
|Frank
|5,8221
|5,8571
|% 0,37
|
|Riyal
|1,5390
|1,5468
|% 0,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.461
|1.462
|-14,50
|
|Altın Gr.
|272
|272
|-0,90
|
|Cumhuriyet
|1.799
|1.826
|-7,00
|
|Tam
|1.792
|1.837
|-6,05
|
|Yarım
|866
|888
|-2,92
|
|Çeyrek
|434
|444
|-1,46
|
|Gümüş.Ons
|16,56
|16,58
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|3,08
|3,09
|-0,05
|
|B. Petrol
|64,14
|64,14
|0,75
|
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