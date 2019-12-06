***DIRIT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***DIRIT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [DIRIT]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarPayları Ana Pazar'da işlem gören Diriteks Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) ile ilgili olarak, Şirketin kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle Kotasyon Yönergesinin 23/1-a maddesi, faaliyetlerini devam ettiremeyecek seviyede finansman sıkıntısına düşmüş olması nedeniyle Kotasyon Yönergesinin 23/1-d maddesi ve finansman sıkıntısına düştüğünü gösterir derecede, vadesi geçmiş finansal, ticari, kamu, personel borcu olması ve faaliyetlerini etkileyecek derecede icra takibine maruz kalması nedeniyle 35/1-d maddesi kapsamında Şirket paylarının Yakın İzleme Pazarı'na alınmasına, Kotasyon Yönergesi'nin 35. maddesinin 3. fıkrası kapsamında Şirket paylarının işlem sırasının 09/12/2019 tarihinde kapatılmasına ve 10/12/2019 tarihinden itibaren Yakın İzleme Pazarı'nda tekrar açılmasına, Kotasyon Yönergesinin 23/1-a maddesi kapsamında yapılan işlemin Kotasyon Yönergesinin 32/1-a maddesi kapsamında birinci uyarı olarak değerlendirilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802419BIST