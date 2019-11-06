***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.08.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, akrilik iplikten üretim faaliyetini sonlandırdığı için akrilik bölümünde çalışan 18 kişiyi işten çıkarmıştır. Şirketimiz bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile toplam çalışan sayısı 64 kişidir.Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgisine sunulur.Saygılarımızla...http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797041BIST