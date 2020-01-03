***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği









***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeŞirket Merkezi DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski Şirket MerkeziYayla Mah.118 Cad.Ünseren Apt.N7/23 MERKEZ/ISPARTAYeni Şirket MerkeziBahçelievler Mah. 102. Cad. N35/1 MERKEZ/ISPARTADeğişiklik Tarihi27/12/2019AçıklamalarŞirketimiz Genel Merkezi, 27/12/2019 tarihinde, Bahçelievler Mah. 102. Cad. N35/1 MERKEZ/ISPARTA adresine taşınmıştır.Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgisine sunulur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807607BIST